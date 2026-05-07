الدولار تحت ضغط مع التفاؤل بخفض التصعيد بالشرق الأوسط

ظل الدولار تحت ضغط اليوم الخميس ​إذ دعمت آمال خفض التصعيد بين إيران ‌والولايات المتحدة عملات ​الدول المنكشفة على تداعيات ارتفاع أسعار النفط في حين واصلت طوكيو التلويح بدعم الين مما دفع المضاربين إلى توخي الحذر.

وقالت إيران أمس الأربعاء إنها تدرس مقترح سلام أمريكيا قالت مصادر إنه سينهي الحرب ⁠رسميا، لكنه يترك المطالب الأمريكية الرئيسية بشأن تعليق البرنامج النووي النووي وإعادة فتح مضيق هرمز دون حل.

وعبر محللون عن قلقهم من أن أي اتفاق لا يفتح ‌هذا الممر المائي الحيوي أمام الملاحة سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى.

وارتفع سعر خام برنت ‌0.8 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وقادت آمال خفض ‌التصعيد إلى نزول أسعار النفط الليلة الماضية، مما ‌هدأ مخاوف التضخم وأدى ‌إلى تراجع عوائد سندات الخزانة مع تخلي الأسواق عن توقعات رفع أسعار ​الفائدة في الولايات ‌المتحدة.

وأدى ذلك ​إلى هبوط مؤشر الدولار إلى ⁠97.950 وهو أقل بكثير من المستوى المرتفع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 99.092.

وأدى تراجع أسعار النفط إلى ارتفاع ​اليورو ⁠بالنظر لأن ⁠القارة الأوروبية تعتمد بشكل أكبر بكثير من الولايات المتحدة على النفط المستورد. وصعد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1757 دولار بعد ⁠أن لامس أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1797 دولار خلال الليل.

وحظي الين بدعم إضافي من التكهنات بأن السلطات اليابانية تدخلت مجددا لشراء العملة مما دفع الدولار إلى الانخفاض إلى 155.00 ينا خلال التداولات.

ووصل ‌الدولار في أحدث التداولات إلى 156.15 يناً وسط توخي المتعاملين الحذر.