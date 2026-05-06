أسعار النفط تشهد سقوطاً حراً

واصلت أسعار النفط التراجع لتنخفض إلى أدنى مستوى في أسبوعين، بعد أن ‌قال ​مصدر باكستاني إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل لاتفاق سلام مبدئي. وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 10.07 دولارات أو 9.2 % إلى 99.80 دولاراً للبرميل، لتتراجع بذلك عن مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ 22 أبريل. ⁠وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10.79 دولارات أو 10.6 % إلى 91.48 دولاراً. ويتجه الخامان لأكبر انخفاضات يومية لهما من حيث النسبة المئوية والقيمة المطلقة منذ منتصف أبريل بعدما فقدا حوالي 4 % في الجلسة السابقة.

وأدى تعطل حركة الملاحة البحرية عبر المضيق منذ اندلاع الحرب في فبراير إلى انخفاض إمدادات النفط وبالتالي ارتفاع أسعار الخام، ⁠إذ بلغ سعر خام «برنت» الأسبوع الماضي أعلى مستوى له منذ مارس 2022.

وتسبب إغلاق مضيق هرمز في انخفاض المخزونات العالمية، فيما تحاول المصافي تعويض النقص.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر في السوق مستشهدة بأرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات ‌النفط الخام الأمريكية انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي، وتراجعت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت المصادر ​إن مخزونات النفط الخام انخفضت 8.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في أول مايو. وأضافت أن مخزونات البنزين تراجعت 6.1 ملايين برميل، وهبطت مخزونات نواتج التقطير 4.6 ملايين برميل مقارنة بالأسبوع السابق.