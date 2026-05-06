«آبل» تدفع 250 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية

في خطوة لاحتواء أزمة قانونية لافتة، وافقت Apple Inc. على دفع 250 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية في الولايات المتحدة، اتهمتها بتضليل المستخدمين بشأن قدرات الذكاء الاصطناعي في هواتف «آيفون» الحديثة.

ووفق ما أوردته شبكة البي بي سي البريطانية، فإن وثائق التسوية المقدمة أمام محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا أوضحت أن الشركة لم تقر بارتكاب أي مخالفات، لكنها اختارت إنهاء النزاع القضائي الذي رُفع العام الماضي، في خطوة تهدف إلى طي الملف والتركيز على أعمالها الأساسية.

وتشمل التسوية تعويضات مالية تتراوح بين 25 و95 دولاراً للمستخدمين الذين اشتروا هواتف iPhone 15 وiPhone 16 خلال الفترة من يونيو 2024 حتى مارس 2025، في إطار تسوية تشمل شريحة واسعة من العملاء.

ذكاء اصطناعي

وكانت الدعوى قد اتهمت الشركة بالترويج لميزات ذكاء اصطناعي تحت مسمى «Apple Intelligence» باعتبارها طفرة تقنية، رغم عدم توفرها فعلياً عند طرح الأجهزة، خاصة فيما يتعلق بتطوير المساعد الصوتي Siri.

وفي تعليقها، أكدت متحدثة باسم «آبل» أن القضية ركزت على ميزتين إضافيتين ضمن مجموعة أوسع من الخصائص التي تم إطلاقها لاحقاً، مشيرة إلى أن التسوية جاءت بهدف المضي قدماً والتركيز على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.

في المقابل، شدد محامو المدّعين على أن الحملة التسويقية للشركة تضمنت «ادعاءات مضللة»، مؤكدين أنها روّجت لقدرات ذكاء اصطناعي لم تكن متاحة في ذلك الوقت، وربما لن تكون متوفرة قبل سنوات، رغم تقديمها كابتكار ثوري.

كما ربطت الدعوى بين هذه الحملة وبين المنافسة المحتدمة في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركات كبرى مثل OpenAI وAnthropic، في سباق عالمي لتطوير تقنيات أكثر تقدماً.

وتضمنت الشكوى أيضاً انتقادات لوعود الشركة بتطوير «سيري» ليصبح مساعداً ذكياً متكاملاً، حيث أشار المدّعون إلى أن الأجهزة وصلت إلى المستخدمين دون الميزات المعلنة، ما أثار تساؤلات حول الفجوة بين التسويق والواقع.

وتأتي هذه التسوية في وقت تتصاعد فيه المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، ما يضع الشركات التقنية الكبرى أمام تحدٍ متزايد لتحقيق التوازن بين الابتكار والشفافية في طرح منتجاتها.