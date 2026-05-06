لماذا يريد ترامب إلغاء الإفصاح ربع السنوي للشركات؟

تعتزم هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية السماح للشركات المدرجة في البورصات الأمريكية بالإفصاح عن نتائجها المالية مرتين فقط في السنة بدلا من أربع مرات سنوياً حالياً، ما يمثل تحولاً جذرياً محتملاً في قواعد الإفصاح الأمريكية، وفقا لاقتراح قدمته الهيئة.

ومن المقرر أن يخضع الاقتراح، الذي تم الكشف عنه أمس للنقاش العام لمدة 60 يوما، قبل أن تقوم الهيئة بالتصويت عليه لإقراره.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أيد سابقا إلغاء شروط الإفصاح ربع السنوي للشركات.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والتداول، بول أتكينز، إن النظام الحالي يحرم الشركات والمستثمرين من المرونة الكافية لتحديد وتيرة الإفصاح عن النتائج المالية للشركات، مشيرا إلى عوامل مثل تكاليف الإفصاح، ونماذج الأعمال، ومرحلة تطور الشركة.

كما قال أتكينز إن التحول نحو الإفصاح نصف السنوي سيكون خطوة أولى في إصلاحات أوسع نطاقاً للقواعد التي تنظم طريقة معاملة الشركات المدرجة.

يذكر أن الإفصاح ربع السنوي كان موضع نقاش منذ وقت طويل في الولايات المتحدة، حيث يرى منتقدوه أنه يشجع إدارة الشركات على التركيز على النتائج قصيرة الأجل، بينما يقول مؤيدوه إنه يحسن مستوى الشفافية، لا سيما بالنسبة للأفراد المستثمرين في الأسهم.