قيمة سامسونج إلكترونيكس السوقية تتجاوز تريليون دولار

تجاوزت ‌القيمة ​السوقية لأسهم شركة سامسونج إلكترونيكس العادية تريليون دولار اليوم الأربعاء، مما يجعلها ثاني شركة آسيوية بعد ⁠تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشورينج كومباني (تي.إس.إم.سي) تصل إلى هذا الإنجاز.

ووصلت القيمة السوقية ‌لأسهم سامسونج إلكترونيكس، كبرى شركات تصنيع رقائق الذاكرة ‌في العالم، 1500 تريليون ‌وون (1.03 تريليون دولار) خلال تداولات ‌اليوم الأربعاء ‌في سول، وقفزت أسهم عملاق الإلكترونيات ​الكوري ‌الجنوبي ​12 بالمئة عند الساعة (00:52 ⁠بتوقيت جرينتش) في سول، في حين صعد ​المؤشر ⁠كوسبي القياسي ⁠5.4 بالمئة.

وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز ⁠500 وناسداك إغلاقا قياسيا أمس، مدعومين بسهم شركة إنتل وأسهم أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل ‌استمرار وقف إطلاق النار بين ​الولايات المتحدة وإيران، وتركيز المستثمرين على نتائج الأرباح الفصلية القوية.