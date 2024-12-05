النفط يصعد وسط ترقب لاجتماع تحالف أوبك+

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس قبيل اجتماع لتحالف أوبك+ في وقت لاحق من اليوم وسط ترقب المستثمرين لقرارات الاجتماع والتوترات في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 01.03 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 72.43 دولارا للبرميل في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة مسجلة 68.70 دولارا للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة أمس الأربعاء.

كانت مصادر من أوبك+ قد قالت لرويترز إن من المرجح أن يمدد التحالف أحدث جولة من تخفيضات إنتاج النفط ثلاثة أشهر على الأقل بدءا من يناير حينما يجتمع عبر الإنترنت في الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش الخميس لتقديم دعم إضافي لسوق النفط.

ويهدف أوبك+، الذي يضخ نحو نصف إنتاج العالم من النفط، إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج تدريجيا خلال 2025.

وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأساسية لدى راكوتن للأوراق المالية، "يراقب المشاركون في السوق عن كثب لمعرفة ما إذا كان أوبك+ سيركز على دعم الأسعار من خلال تمديد تخفيضات الإنتاج، أو يختار الدفاع عن حصته في سوق النفط الخام العالمية من خلال تخفيف تلك التخفيضات".

وأضاف أن "قرار أوبك+ ربما يثير رد فعل قصير الأجل، لكن من المرجح أن ترتفع سوق النفط بحلول نهاية العام وسط توقعات بانتعاش الاقتصاد الأمريكي في ظل إدارة ترامب والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط".

كما ساهم انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بعض الدعم للأسعار.