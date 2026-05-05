النفط يتراجع وسط مؤشرات على محاولات أمريكية لفتح مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد قفزة قاربت ستة بالمئة في الجلسة ​السابقة، وذلك في ظل مؤشرات على أن البحرية الأمريكية تعمل على ‌تخفيف الإغلاق ​الذي فرضته إيران على مضيق هرمز، مما قد يفتح الباب أمام إمدادات النفط من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط.

وأطلقت الولايات المتحدة أمس الاثنين عملية جديدة تهدف إلى معاودة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، وأعلنت شركة ميرسك في وقت لاحق أن (ألايانس فيرفاكس)، وهي سفينة لنقل المركبات ترفع العلم الأمريكي، ⁠غادرت الخليج عبر المضيق برفقة قوات عسكرية أمريكية، مما هدأ بعض المخاوف من انقطاع الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 68 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 113.76 دولارا للبرميل عند الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلقت ‌على ارتفاع 5.8 بالمئة أمس. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.59 دولار، أو 1.5 بالمئة، إلى 104.83 دولارات، بعد أن ارتفع 4.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال تيم واترر، ‌كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "ساعد خروج السفينة التي تديرها ‌شركة ميرسك تحت الحراسة على تهدئة بعض المخاوف الفورية من انقطاع الإمدادات".

وأضاف في ‌رسالة بالبريد الإلكتروني "هذا يدل على ‌أن المرور الآمن ممكن على نحو محدود في ظل الظروف الحالية، ويساعد في تبديد بعض المخاوف من أسوأ ​سيناريوهات انقطاع الإمدادات. ومع ‌ذلك، لا يزال هذا ​حدثا استثنائيا إلى حد بعيد وليس ⁠معاودة فتح كاملة".

وتضغط الولايات المتحدة من أجل فتح مضيق هرمز لتخفيف الاضطراب الهائل في إمدادات الطاقة العالمية منذ أن أغلقت إيران المضيق على نحو شبه كامل.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون إن نقصا ​ملموسا في إمدادات النفط سيبدأ في الظهور في جميع أنحاء العالم بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وأشار بنك جولدمان ساكس أمس إلى أن هذه الاضطرابات دفعت مخزونات النفط العالمية قرب أدنى مستوى لها في ثماني سنوات، محذرا من أن سرعة استنفاد ​المخزونات أصبحت مصدر قلق ‌مع استمرار تقييد الإمدادات.