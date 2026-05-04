ارتفاع الطلب الصناعي في أمريكا بأكثر من التوقعات خلال مارس





أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع الطلب على السلع المصنعة في الولايات المتحدة خلال مارس/آذار الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة خلال مارس/آذار ارتفع بنسبة 5ر1% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال فبراير/شباط، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 5ر0% فقط، بعد استقراره خلال فبراير/شباط، وفقا للبيانات الأولية.

جاءت الزيادة الأكبر من التوقعات جزئيا نتيجة ارتفاع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 1ر2%. وارتفاع الطلب على السلع المعمرة بنسبة 8ر0%، وهي نفس نسبة الزيادة المسجلة في فبراير مع ارتفاع قوي في الطلب على أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى ارتفاع تسليمات السلع المصنعة بنسبة 4ر1% خلال مارس/آذار، بعد ارتفاعها بنسبة 7ر1% خلال فبراير/شباط.

كما ارتفع مخزون السلع المصنعة بنسبة 6ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 1ر0% خلال الفترة نفسها.