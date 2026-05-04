تراجع النفط بعد إعلان ترامب عن جهود لتحرير سفن عالقة في "هرمز "

تراجعت أسعار النفط يوم ​الاثنين بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ‌الولايات ​المتحدة ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، غير أن عدم التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران أبقى الأسعار مدعومة فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا ⁠أو 0.59 بالمئة إلى 107.53 دولارات للبرميل بحلول الساعة 2308 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعها 2.23 دولار عند التسوية يوم الجمعة. كما انخفض خام ‌غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا أو 0.82 بالمئة إلى 101.10 دولار للبرميل، بعد خسارة قدرها 3.13 ‌دولارات يوم الجمعة.

وكتب ترامب في منشور على ‌منصة تروث سوشال "من أجل مصلحة إيران والشرق الأوسط ‌والولايات المتحدة، أبلغنا ‌هذه الدول بأننا سنرشد سفنها للخروج بأمان من هذه الممرات المائية ​المقيدة، حتى تتمكن ‌من مواصلة أعمالها ​بحرية وكفاءة".

وظلت أسعار النفط ⁠فوق 100 دولار للبرميل في ظل عدم وجود اتفاق سلام يلوح في الأفق، واستمرار محدودية حركة الملاحة ​في ⁠مضيق هرمز.

وقال ⁠محللون من إيه.إن.زد في مذكرة "تعثرت محادثات السلام، إذ يرفض الجانبان التراجع عن خطوطهما الحمراء".

ويولي ترامب أولية ⁠للتوصل إلى اتفاق نووي مع طهران، بينما تقترح إيران إرجاء مناقشة القضايا النووية إلى ما بعد انتهاء الحرب واتفاق الجانبين على رفع الحصار عن حركة الملاحة.