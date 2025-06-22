«سوفت بنك» تنتظر دعم ترامب لمشروع ذكاء اصطناعي بتريليون دولار في أمريك

كشف ماسايوشي سون، مؤسس مجموعة «سوفت بنك» عن رغبته بالتعاون مع شركة «تايوان سيميكونداكتور مانوفاكتشورينغ» لتحقيق ما قد يكون أكبر رهاناته حتى الآن؛ وهو إنشاء مجمّع ذكاء اصطناعي بقيمة تريليون دولار في ولاية أريزونا لتصنيع الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وكشفت مصادر أن الخطط لا تزال أولية وتعتمد قابلية تنفيذها على دعم إدارة ترامب ومسؤولي الولايات. ورغم أن تكلفة المشروع كما يتخيّله سون قد تصل إلى تريليون دولار، وهو رقم سبق أن أوردته صحيفة «نيكاي»، فإن الحجم الفعلي للمشروع سيتوقف على مدى اهتمام شركات التكنولوجيا الكبرى.

وإذا نجح المشروع، فقد طرح سون فكرة بناء مجمعات صناعية متقدّمة أخرى في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة.

ويتخيل سون نسخة من مركز التصنيع الضخم في شينزن الصينية، ما من شأنه إعادة التصنيع التكنولوجي المتقدم إلى الولايات المتحدة، وفقاً لأشخاص مطّلعين على تفكير الملياردير. قد يشمل المجمع خطوط إنتاج روبوتات صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحسب الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية الخطة.

ويحرص مسؤولو «سوفت بنك» على أن تلعب الشركة التايوانية المُوردة للرقائق المتقدّمة لشركة «إنفيديا» دوراً بارزاً في المشروع، رغم أن الدور الذي يتصوّره سون لـ «TSMC» لا يزال غير واضح، خصوصاً أن الأخيرة تخطّط بالفعل لاستثمار 165 مليار دولار في الولايات المتحدة، وبدأت الإنتاج الضخم في أول مصانعها بولاية أريزونا. كما أنه من غير المؤكد أن «TSMC» مهتمة بالمشروع.

ويحمل المجمّع الصناعي في أريزونا الاسم الرمزي «مشروع أرض الكريستال»، ويمثل المحاولة الأكثر طموحاً لرئيس «سوفت بنك» البالغ من العمر 67 عاماً في مسيرته المهنية، التي شهدت رهانات ضخمة عديدة، وعوائد تجاوزت آلاف المرات، وكذلك خسائر بمليارات الدولارات. وغالباً ما عبّر سون عن شعوره بخيبة أمل تجاه إرثه، وقد صرح مراراً بأنه عازم على بذل كل ما بوسعه لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي.

وقال الأشخاص المطلعون: إن مسؤولي «سوفت بنك» أجروا محادثات مع مسؤولين فيدراليين وعلى مستوى الولايات لمناقشة إمكانية تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تبني مصانع أو تستثمر في المجمع الصناعي، بما في ذلك محادثات مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك. وأضافوا أن الملياردير الياباني يطرح المشروع بنفسه على عدد من شركات التكنولوجيا لاستكشاف مدى اهتمامها. وذكروا أن المشروع عُرض على مسؤولين تنفيذيين في شركة «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية.

وذكر الأشخاص المطلعون إن سون أعد قائمة بشركات محفظة «صندوق رؤية» التي قد تُشارك في مركز التصنيع المزمع في أريزونا. وأضافوا أن الشركات الناشئة المدعومة من «سوفت بنك» والتي تطور تقنيات الروبوتات والأتمتة، مثل «أجايل روبوتس» قد تبني منشآت إنتاج داخل المجمع الصناعي.

وتدرس «سوفت بنك» مشروع أريزونا في الوقت الذي تمضي فيه قدماً في خططها لاستثمار 30 مليار دولار في «أوبن إيه آي»، وتُخطط أيضاً للاستحواذ على «أمبير كومبيوتينغ» مقابل 6.5 مليارات دولار.