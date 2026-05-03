المكاتب العائلية تعود بقوة إلى النفط وسط طفرة الأسعار العالمية

في لحظة تتقاطع فيها الجغرافيا السياسية مع تقلبات أسواق الطاقة، تعود أسعار النفط إلى واجهة المشهد العالمي، لتفرض إيقاعاً جديداً على قرارات الاستثمار. فمع تجاوز البرميل حاجز 100 دولار، وتزايد حالة عدم اليقين في الإمدادات، أعاد هذا الصعود القوي إحياء شهية المستثمرين نحو قطاع كان قد فقد جزءاً كبيراً من بريقه خلال السنوات الماضية. وبينما انسحبت مؤسسات كبرى من الساحة، تحت ضغط التحولات البيئية، وجدت مكاتب العائلات فائقة الثراء في هذا الفراغ فرصة لإعادة التموضع، واقتناص مكاسب قد يصعب تكرارها، لتتحول موجة الأسعار الحالية إلى اختبار حقيقي بين من يبحث عن الاستقرار طويل الأمد، ومن يلاحق فرص الربح السريع في سوق لا يعترف بالثبات.

وبعد أن تجاوزت أسعار النفط مؤخراً مستوى 100 دولار للبرميل، مسجلة ارتفاعاً يقارب 30 % منذ اندلاع الصراع في أواخر فبراير الماضي، في موجة صعود أعادت الزخم إلى قطاع الطاقة، وفتحت الباب أمام موجة استثمارات جديدة من قبل مكاتب العائلات فائقة الثراء. هذا الارتفاع لم يكن مجرد حركة سعرية عابرة، بل تحول إلى فرصة استثمارية، أعادت تشكيل خريطة تدفقات رؤوس الأموال في القطاع، خاصة بعد سنوات من تراجع اهتمام الصناديق المؤسسية وصناديق الملكية الخاصة بالنفط والغاز، تحت ضغط الاعتبارات البيئية والاجتماعية.

وبحسب تقرير لـ «سي إن بي سي»، فإن انسحاب جزء كبير من المستثمرين التقليديين من قطاع الطاقة منذ جائحة «كورونا»، خلق فراغاً استثمارياً واضحاً، خصوصاً في ظل تصاعد ضغوط الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية، وهو ما دفع مكاتب العائلات إلى التحرك وملء هذا الفراغ، مستفيدة من مرونتها الاستثمارية، وعدم خضوعها لنفس القيود التنظيمية المفروضة على المؤسسات الكبرى. ورغم أن العديد من هذه المكاتب يعلن التزامه بالاستثمار المستدام، فإن واقع السوق أظهر توجهاً عملياً نحو الفرص ذات العائد المرتفع في قطاع النفط والغاز.

ويرى خبراء في قطاع الطاقة أن هذه المكاتب تتحرك بعكس اتجاه السوق التقليدي، حيث يؤكد كيث بيرنز رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية للطاقة في شركة «ستيفنز»، أن خروج المستثمرين المؤسسيين من القطاع لأسباب غير اقتصادية، فتح الباب أمام المستثمرين الخاصين لاقتناص فرص استثمارية ذات عوائد قوية. ويضيف أن هذه الفئة من المستثمرين تنظر إلى السوق بمنظور مختلف، قائم على الربحية طويلة الأجل، وليس فقط على الضغوط السياسية أو البيئية.

من جهته، يشير جيف بيترسون من «جيلون كابيتال»، إلى أن مكاتب العائلات تمتلك ميزة تنافسية مهمة، تتمثل في قدرتها على الاحتفاظ بالاستثمارات لفترات طويلة، ما يسمح لها بتجاوز تقلبات الأسعار ودورات السوق الحادة. ويؤكد أن هذا النهج يمنحها قدرة على بناء استراتيجيات استثمارية أكثر استقراراً، مع التركيز على الأجيال القادمة، بدلاً من المكاسب السريعة.

وتظهر بيانات السوق أن هذه المكاتب شاركت في صفقات كبرى خلال السنوات الأخيرة، من بينها استحواذات بمليارات الدولارات في قطاع الغاز الطبيعي، واستثمارات في صناديق متخصصة، تمتلك مواقع استراتيجية في أبرز حقول النفط العالمية، مثل حوض «بيرميان» في الولايات المتحدة. كما جذبت العوائد النقدية المرتفعة في القطاع مزيداً من رؤوس الأموال الباحثة عن بدائل للأسواق المالية التقليدية.

وفي السياق ذاته، يلفت محللون إلى أن النفط والغاز باتا يُنظر إليهما كأصول تحوط فعالة ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية، وهو ما عزز جاذبيتهما لدى المستثمرين الجدد، حتى أولئك الذين لا يمتلكون خلفية تقليدية في قطاع الطاقة. كما ساهمت التوجهات السياسية الداعمة لقطاع الطاقة في بعض الأسواق، في زيادة ثقة المستثمرين، واستمرار تدفق الأموال نحو القطاع.

ورغم هذه الموجة الإيجابية، يحذر خبراء من أن الطفرة الحالية قد لا تكون طويلة الأمد، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بارتفاع الأسعار إلى مستويات تفوق 100 دولار للبرميل، وهو ما قد ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي العالمي، ويضغط على الطلب. كما يشير محللون إلى أن دخول المستثمرين الجدد اليوم لن يترجم إلى أرباح فورية، نظراً لدورات الإنتاج الطويلة في قطاع النفط، حيث تحتاج المشاريع الجديدة إلى وقت، قبل أن تبدأ في تحقيق عوائد فعلية.

وبين الفرص والمخاطر، يبدو أن مكاتب العائلات فائقة الثراء تتبنى استراتيجية متوازنة، تجمع بين استغلال اللحظة الحالية والتحوط للمستقبل، في سوق يتسم بالتقلبات الحادة، والتحولات الجيوسياسية المتسارعة، ما يجعل قطاع النفط مرة أخرى، أحد أكثر ساحات الاستثمار جاذبية وتعقيداً في آن واحد.