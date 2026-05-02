"الجمارك الترامبية" تلاحق برلين.. 15 مليار يورو تهدد السيارات الألمانية

أكد معهد كيل للاقتصاد العالمي أن الزيادة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي قد تكبد ألمانيا خسائر إنتاج بنحو 15 مليار يورو (17.58 مليار دولار).

وتسلط تقديرات معهد كيل للاقتصاد العالمي الضوء على مدى تأثر أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بالرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، والتي كلفت صناعة السيارات الألمانية بالفعل مليارات اليورو.

وقال رئيس المعهد موريتس شولاريك "سيكون التأثير كبيراً"، فيما توقع تحليل المعهد ارتفاع خسائر الإنتاج إلى حوالي 30 مليار يورو على المدى الطويل.

وقال ترامب أمس الجمعة إنه سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات إلى 25 بالمئة خلال الأيام المقبلة من 15 بالمئة التي تم الاتفاق عليها سابقاً، متهماً الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام باتفاقه التجاري مع واشنطن.

وقال يوليان هينتس الخبير الاقتصادي في المعهد "سيلحق ضرر شديد بمعدل النمو الألماني المتباطئ بالفعل".

ويتوقع المعهد حالياً أن ينمو الاقتصاد الألماني 0.8 بالمئة هذا العام.

وذكر أن الاقتصادات الأوروبية الأخرى التي لديها قطاعات صناعة سيارات كبيرة، مثل إيطاليا وسلوفاكيا والسويد، ستتكبد على الأرجح خسائر فادحة أيضاً.

لكن ينس زوديكوم كبير مستشاري وزير المالية الألماني نصح بتوخي الحذر إزاء تصريحات ترامب.

وقال لرويترز "على الاتحاد الأوروبي ببساطة أن ينتظر... من المعروف جيداً أن ترامب سريع في تعليق أو سحب تهديداته الجسيمة بفرض رسوم جمركية".

وأضاف أنه يتعين على الرئيس شرح سبب اعتقاده أن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم بالاتفاقية التجارية الحالية.