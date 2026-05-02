أول إضراب عمالي يضرب"سامسونج بيولوجيكس" منذ تأسيسها في 2011

واصل العمال المنتمون للنقابة في شركة "سامسونج بيولوجيكس" (ذراع مجموعة سامسونج في مجال التكنولوجيا الحيوية) إضرابهم اليوم السبت، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ، نقلاً عن مصادر نقابية.

ولا تزال الفجوة قائمة بين مطالب النقابة وعرض الشركة بشأن الأجور وباقي القضايا الخلافية، دون مؤشرات تبشر بقرب التوصل إلى اتفاق.

يشار إلى أن نقابة الشركة بدأت الإضراب أمس الجمعة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الشركة عام 2011.

وتتمثل مطالب النقابة في زيادة الأجر الأساسي وأجر الأداء بنسبة 14%، بالإضافة إلى حافز نقدي بقيمة 30 مليون وون كوري لكل عامل يتم دفعه لمرة واحدة، ومكافآت تعادل 20% من إجمالي أرباح التشغيل السنوية.

وفي المقابل، عرضت الشركة زيادة إجمالية في الأجر الأساسي وأجر الأداء لا تتجاوز نسبتها 6.2%.