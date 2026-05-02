قطارات الصين تنقل 24.8 مليون راكب في يوم واحد بعيد العمال

أظهرت ​بيانات صادرة عن مجموعة ‌السكك ​الحديدية الحكومية الصينية أن شبكة القطارات في البلاد نقلت 24.8 مليون راكب في يوم عيد العمال الموافق ⁠الأول من مايو أيار، مسجلة رقما لم تبلغه من قبل في عدد ‌الركاب في يوم واحد.

وأفاد تقرير نشرته وكالة ‌أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت بأن ‌من المتوقع أن ‌تنقل شبكة السكك ‌الحديدية الوطنية 19.7 مليون راكب في ​الثاني من ‌مايو.

وذكرت الوكالة أن ⁠بعض الخطوط اضطرت إلى إضافة رحلات قطارات جديدة ​لاستيعاب ⁠كثافة ⁠السفر خلال العطلة.

وأضافت أن خط تشنغتشو أضاف 140 ⁠قطارا، فيما أضاف خط تشنغدو 184 قطارا.

وقطاع السياحة في الصين أحد أبرز محركات الطلب المحلي، إذ ‌يحدث زخما في الاقتصاد الوطني الذي يواجه ​ضغوطا مستمرة من ضعف الاستهلاك وتراجع سوق العقارات لفترة طويلة.