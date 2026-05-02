باركليز يرفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 100 دولار في 2026

رفع بنك باركليز توقعاته ​لسعر خام برنت في العام الجاري إلى ‌100 دولار ​للبرميل، مشيرا إلى أن الأسعار قد ترتفع أكثر إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز لفترة أطول من المتوقع.

وقال البنك في مذكرة "كلما طال أمد تلك (الاضطرابات)، كانت صدمة الأسعار أكبر ⁠وأشد."

وأضاف البنك أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة جدا، بينما تتسارع عمليات السحب من المخزونات.

وتشير تقديرات باركليز ‌إلى أن السوق تواجه حاليا عجزا قدره 6.6 ملايين برميل يوميا، ومن المرجح أن يتسع ‌هذا العجز.

وقال بنك باركليز إنه إذا استمر الاضطراب الحالي ​حتى ⁠نهاية مايو، فقد تعود أسعار برنت لعام 2026 المستندة إلى العقود الآجلة إلى 110 دولارات للبرميل.

وانخفضت ⁠العقود الآجلة للنفط أمس الجمعة بعد أن اقترحت إيران إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكن الأسعار كانت لا تزال في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية مع استمرار طهران في ‌إغلاق مضيق هرمز واستمرار البحرية الأمريكية في حظر صادرات الخام ​الإيرانية.

واستقرت عقود خام برنت تسليم يوليو عند 108.17 دولارات أمس الجمعة، بينما أنهت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداول عند ​101.94 دولار للبرميل.