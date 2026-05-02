مقترحات بشأن حرب إيران تخفض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط، أمس، بعد ورود أنباء تفيد بأن إيران أرسلت أحدث مقترحاتها للتفاوض مع الولايات المتحدة إلى الوسطاء الباكستانيين، أمس، لكنها لا تزال باتجاه تحقيق مكاسب أسبوعية مع استمرار إغلاق طهران لمضيق هرمز.
وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 44 سنتاً، أو 0.4%، إلى 109.96 دولارات للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.48، أو 2.4% إلى 102.59 دولار.ولا يزال برنت باتجاه تحقيق مكاسب أسبوعية 4.5%، ويتجه خام غرب تكساس الوسيط أيضاً لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بنسبة 8.9%.
وسجل عقد برنت تسليم يونيو 126.41 دولاراً للبرميل قبل انتهاء أجله الخميس، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022.وقال أولي هانسن، من ساكسو بنك: « السوق تصعد تدريجياً، لكنها معرضة لخطر هبوط سريع عند ورود أي خبر مفاجئ عن هدوء الأوضاع».