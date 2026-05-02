مقترحات بشأن حرب إيران تخفض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط، أمس، بعد ​ورود أنباء تفيد بأن إيران أرسلت أحدث مقترحاتها للتفاوض مع ‌الولايات المتحدة ​إلى الوسطاء الباكستانيين، أمس، لكنها لا تزال باتجاه تحقيق مكاسب أسبوعية مع استمرار إغلاق طهران لمضيق هرمز.

وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 44 سنتاً، أو 0.4%، إلى 109.96 دولارات للبرميل، ⁠وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.48، أو 2.4% إلى 102.59 دولار.ولا يزال برنت باتجاه تحقيق مكاسب أسبوعية 4.5%، ويتجه خام غرب تكساس الوسيط أيضاً لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بنسبة 8.9%.

وسجل عقد ‌برنت تسليم يونيو 126.41 دولاراً للبرميل قبل انتهاء ‌أجله الخميس، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022.وقال ‌أولي هانسن، من ساكسو بنك: « السوق تصعد تدريجياً، لكنها معرضة لخطر ​هبوط سريع عند ورود أي ‌خبر مفاجئ عن ​هدوء الأوضاع».