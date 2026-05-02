«التكنولوجيا» تصعد بمؤشرات بورصة طوكيو

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بشكل طفيف بفضل مكاسب مجموعة صغيرة من أسهم شركات التكنولوجيا، وساعد ارتفاع الين على انتعاش أسعار السندات الحكومية.

وصعد نيكاي 0.38% إلى 59513.12 نقطة عند الإغلاق، لكنه تراجع 0.3% خلال الأسبوع لينهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع متتالية. وعوض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائره المبكرة وارتفع 0.04% إلى 3728.73 نقطة عند الإغلاق ⁠أمس وبنسبة 0.3% خلال الأسبوع.

وأدى ارتفاع الين إلى تهدئة المخاوف بشأن التضخم، وساعد على انخفاض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.5% من أعلى مستوى له ‌في 29 عاماً عند 2.535% والذي سجله في الجلسة السابقة وتتحرك أسعار السندات عكس العائدات.

وقالت مصادر: إن اليابان تدخلت لدعم ‌الين مقابل الدولار الخميس، في أول إجراء رسمي ‌تتخذه بشأن العملة منذ ما يقرب من عامين، مما ‌أدى إلى ارتفاع العملة الآسيوية ‌بنسبة تصل إلى 3%.

تحركات المضاربة

وواصل أتسوشي ميمورا، وهو مسؤول كبير معني بالعملة، تحذيراته أمس من استمرار تحركات ‌المضاربة في الأسواق، في إشارة واضحة إلى أن ⁠طوكيو مستعدة للتدخل لدعم الين.

وقال ميكي دين الخبير في أسعار الفائدة اليابانية، «يتوقع بعض المشاركين في السوق أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة قريباً لتعظيم ⁠تأثير التدخل ⁠في العملة». وأضاف «بالتالي تراجع خطر تأخر بنك اليابان عن الركب، وزادت الرغبة في شراء السندات طويلة الأجل».

وانخفضت عوائد السندات طويلة الأجل ⁠أمس، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، إذ تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.37%، ونزل عائد السندات لأجل 30 عاماً نقطتي أساس إلى 3.715%.

وقفز سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع ‌الرقائق 6.89% بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 36% خلال الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 3.93%.

وربح سهم سوميتومو 17% بعد إعلان الشركة ارتفاع صافي الأرباح السنوية وبيع مشروع للنيكل في مدغشقر وزاد سهم شركة ميتسوبيشي 4.59%.