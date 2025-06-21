ارتفاع ملحوظ في نفقات الحكومة الألمانية على البرمجيات

أنفقت الحكومة الاتحادية في ألمانيا العام الماضي أموالا على البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات تفوق بكثير ما أنفقته عام 2023.

وجاء في رد الحكومة على طلب إحاطة من النائب في البرلمان الألماني عن حزب "اليسار"، ديتمار بارتش، أن "إنفاق الحكومة الاتحادية على البرمجيات وتراخيص البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأخرى" تجاوزت 2ر1 مليار يورو في عام 2024، بزيادة قدرها 27% مقارنة بعام 2023.

وكانت أعلى نسبة زيادة في الإنفاق الحكومي على البرمجيات في مجال التراخيص، حيث ارتفع الإنفاق بأكثر من ثلاثة أمثال ليصل إلى 2ر160 مليون يورو.

وارتفعت أوجه الإنفاق الأخرى على البرمجيات بنسبة 4ر38% لتصل إلى 3ر224 مليون يورو. كما زادت نفقات الحكومة على خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 4ر13% لتصل إلى 4ر884 مليون يورو.

وبحسب الحكومة، فإن هذه الأرقام تتعلق بالإنفاق في الوزارات فقط، وليس في الهيئات الحكومية التابعة لها.

وقال بارتش إن ألمانيا بحاجة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، وأضاف: "لكن يجب ألا يتحول دافعو الضرائب إلى مجرد متجر خدمة ذاتية - وخاصةً بالنسبة لشركات البرمجيات الأمريكية العملاقة".

وأشار إلى أن ارتفاع إجمالي تكاليف البرمجيات للحكومة الاتحادية بنحو الربع ليصل إلى أكثر من 2ر1 مليار يورو خلال فترة زمنية قصيرة للغاية، وزيادة الإنفاق على تراخيص البرمجيات بأكثر من ثلاثة أضعاف في الفترة نفسها، يمثلان اتجاها يجب على الحكومة الجديدة مخالفته، وقال: "يحتاج الائتلاف الحاكم الجديد إلى استراتيجية برمجيات تُخفّض التكاليف وتقلل الاعتماد على شركات التكنولوجيا العملاقة".