هواوي تتوقع ارتفاع إيرادات رقائق الذكاء الاصطناعي 60%

أفادت ​صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة ‌بأن ​شركة هواوي تتوقع أن ترتفع الإيرادات من رقائقها للذكاء الاصطناعي بنسبة لا تقل عن ⁠60 بالمئة هذا العام، مدفوعة بالطلب القوي من قبل الشركات الصينية ‌على المنتجات المحلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن ‌شركة التكنولوجيا الصينية تتوقع ‌أن تصل الإيرادات من ‌الرقائق التي ‌تنتجها لحوالي 12 مليار دولار ​هذا العام بناء ‌على ​الطلبات التي ⁠تلقتها بالفعل، بزيادة عن 7.5 مليارات دولار في ​عام ⁠2025.

وأشار ⁠التقرير إلى أن هواوي تلقت معظم الطلبات ⁠هذا العام على أحدث معالجاتها أسيند 950بي.آر الذي دخل مرحلة الإنتاج الواسع في مارس. وتخطط ‌الشركة لإطلاق النسخة المحدثة 950دي.تي ​خلال الربع الرابع.