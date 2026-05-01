نفط يوليو يرتفع وسط غياب المؤشرات على انتهاء الحرب

ارتفعت أسعار ​النفط اليوم الجمعة مع وصول جهود حل الصراع بين ‌الولايات المتحدة ​وإيران إلى طريق مسدود، إذ لا تزال طهران تغلق مضيق هرمز بينما تعرقل البحرية الأمريكية صادرات النفط الخام الإيراني. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 1.19 دولار أو 1.08 بالمئة إلى 111.59 دولارا للبرميل بحلول ⁠الساعة 0149 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 105.46 دولارات.

وسجل الخامان مكاسب شهرية لأربعة أشهر متتالية. وسجل ‌عقد برنت لشهر يونيو الذي انتهى أجله أمس الخميس 126.41 دولارا للبرميل في الآونة الأخيرة وهو أعلى مستوى له ‌منذ مارس 2022.

وتواصل أسعار النفط الاتجاه ‌الصعودي منذ نهاية فبراير عندما أطلقت الولايات المتحدة ‌وإسرائيل حربا في إيران ‌مما قاد إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل حركة شحن نحو خُمس إمدادات النفط والغاز ​الطبيعي المسال في ‌العالم. وسجل خام ​برنت ارتفاعا بخمسين في المئة ⁠خلال شهر مارس وحده.

ويسري وقف لإطلاق النار بين الجانبين من الثامن من أبريل، لكن وكالة أنباء إيران (إرنا) ⁠نقلت عن المتحدث ⁠باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي القول مساء أمس الخميس إنه من غير المنطقي توقع نتائج سريعة من المحادثات مع الولايات ⁠المتحدة.

وقال "توقع التوصل إلى نتيجة في وقت قصير، بغض النظر عن هوية الوسيط، أمر غير واقعي برأيي".

وذكر مسؤول أمريكي لرويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من المقرر أن يتلقى إحاطة أمس الخميس حول خطط لشن سلسلة من الضربات العسكرية الجديدة على ​إيران لحملها على التفاوض ‌لإنهاء الصراع.