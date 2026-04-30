واقع «ميتا» الافتراضي يكبدها خسائر 4 مليارات في الربع الأول

بلغت خسائر «ريالتي لابز»، القسم المسؤول عن تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في شركة «ميتا»، نحو 4.03 مليارات دولار، خلال الربع الأول من 2025، فيما بلغت إيرادات هذا القسم في تلك الفترة 402 مليون دولار فقط، بحسب «سي إن بي سي»، ويعد هذا الرقم استمراراً لخسائر «ميتا» الضخمة في هذه التقنيات، حيث بلغ إجمالي خسائر «رياليتي لابز» أكثر من 83 مليار دولار منذ عام 2021، أو بمتوسط خسارة نحو 4 مليارات دولار كل ربع سنة.

ورغم نمو إجالي إيرادات «ميتا» بنحو 33 % إلى 56.3 مليار دولار في الربع الأول من 2025، إلا أن هذا القسم لا يزال يشكل عبئاً مالياً كبيراً. وأوضحت الشركة أن معظم الاستثمارات المستقبلية ستتجه نحو النظارات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء بدلاً من نظارات الواقع الافتراضي التقليدية، مع توقعات بأن تظل خسائر هذا القسم مماثلة لعام 2025.

ضغوط المستثمرين ويأتي هذا الإنفاق الضخم في إطار رهان مارك زوكربيرج طويل الأمد على الميتافيرس، رغم ضغوط المستثمرين التي تطالب بتحسين الربحية وتقليل الخسائر في هذا القطاع لصالح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

ومع ضخ شركة ميتا مبالغ متزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تستمر جهودها في مجال الميتافيرس في تكبد خسائر فادحة، بحسب بلومبرج.

وقد غير مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك، اسم الشركة إلى ميتا في عام 2021، مجسداً رؤيته بأن العمل والترفيه سينتقلان إلى العالم الافتراضي. وتعطلت تلك الرؤية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، أواخر عام 2022.

وينظر إلى «ميتا» على نطاق واسع على أنها متأخرة في الذكاء الاصطناعي، لكن الشركة تستثمر بكثافة في البنية التحتية إضافة إلى النماذج والخدمات الجديدة في محاولة لمواكبة «جوجل» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».