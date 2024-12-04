ماليزيا وسنغافورة تؤجلان اتفاق إنشاء منطقة جوهر الاقتصادية

قال أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي اليوم الأربعاء إن ماليزيا وسنغافورة ستؤجلان توقيع الاتفاق الرسمي لإقامة منطقة اقتصادية خاصة مشتركة في منطقة جوهر إلى الشهر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن إبراهيم القول إن ماليزيا تلقت طلباً لتأجيل القمة السنوية الماليزية السنغافورية إلى يناير المقبل بعد إصابة لورنس وونج رئيس وزراء سنغافورة بفيروس كورونا، وكان المفترض توقيع اتفاق المنطقة الاقتصادية الخاصة خلال القمة.

يذكر أن ماليزيا وسنغافورة وقعتا مذكرة تفاهم في يناير الماضي لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة، بهدف ضمان حرية حركة السلع والأشخاص بين ولاية جوهور الماليزية الغنية بالموارد، وسنغافورة التي تعاني من محدودية الأراضي. وقد تم تأجيل توقيع اتفاق هذه المنطقة مرتين قبل ذلك.

وفي وقت سابق من العام الحالي قال وزير الاقتصاد الماليزي، محمد رافيزي رملي، إن ماليزيا وضعت مجموعة حوافز مالية للشركات التي ستعمل في المنطقة، حيث تتوقع ماليزيا أن تستقطب المنطقة الاقتصادية المشتركة المستثمرين من دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" وهي 11 دولة.