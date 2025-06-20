"تسلا" تستعد لفتح معارض لسياراتها في الهند الشهر المقبل

قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" تستعد لفتح أول معارض لسياراتها في الهند خلال الشهر المقبل، لتطلق رسمياً عملياتها في ثالث أكبر سوق سيارات في العالم، في الوقت الذي تحاول فيه الشركة التي يقودها إيلون ماسك إنعاش مبيعاتها في ظل تراجعها في كل من الصين وأوروبا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن أول دفعة من سيارات العملاق الأمريكي وصلت إلى الهند وهي السيارات موديل واي ذات الدفع الخلفي، والتي شُحنت من مصنع الشركة في الصين. و يمثل طراز واي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في العالم.

ومن المقرر أن تفتتح تيسلا أول صالة عرض لها في مدينة مومباي في منتصف الشهر المقبل، على أن تتبعها صالة عرض أخرى في نيودلهي، وفقًا للمصادر. كما استوردت الشركة مكونات محطات الشحن فائقة السرعة، وإكسسوارات سيارات، وبضائع، وقطع غيار من الولايات المتحدة والصين وهولندا، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها بلومبرج.

وتنهي هذه الخطوة رحلة استمرت سنوات لدخول تسلا السوق الهندية، وهي سوقٌ لطالما تطلع إليها ماسك، لكنه أحجم عن دخولها بسبب خلافاتٍ حول الرسوم الجمركية والتصنيع المحلي.

وفي فبرايرذكرت بلومبرج أن تسلا كانت على وشك شحن بضعة آلاف من السيارات إلى ميناءٍ بالقرب من مومباي.

وفي مطلع الشهر الحالي قال وزير الصناعات الثقيلة الهندي، إتش دي كوماراسوامي، أن شركة تسلا لم تعد مهتمة بالتصنيع في الهند، على عكس منافسيها هيونداي وكيا وسكودا وغيرها، مشيرا إلى اكتفاء تسلا بالاهتمام بتوسيع صالات عرضها فقط في الهند.

وأضاف كوماراسوامي أنه على الرغم من عدم اهتمام شركة تسلا، أبدت العديد من الشركات العالمية مثل هيونداي ومرسيدس بنز وسكودا وكيا اهتمامها بإنشاء وحدات تصنيع في الهند بناء على السياسة الجديدة للسيارات الكهربائية.





