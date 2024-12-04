استقرار النفط مع تقييم الأسواق لارتفاع المخزونات الأمريكية وخطط أوبك+ للإنتاج

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الأربعاء مع تقييم المتعاملين لارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة وكذلك احتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين أو 0.03 بالمئة إلى 73.60 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0145 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات أو 0.04 بالمئة إلى 69.91 دولاراً.

وحقق برنت أمس الثلاثاء أكبر مكسب له في أسبوعين، حين ارتفع 2.5بالمئة.

وقالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت مخزونات البنزين 4.6 ملايين برميل، على الرغم من أن الأسبوع تضمن عيد الشكر الذي يرتفع فيه الطلب عادة في ظل سفر العائلات بالسيارات لقضاء عطلات.

ومن المنتظر أن تصدر البيانات الرسمية عن مخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة (1530 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء. ويتوقع المحللون انخفاض 700 ألف برميل في الخام وزيادة 639 ألفا في البنزين.

وأبلغت مصادر في الصناعة رويترز بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها فيما يُعرف بمجموعة أوبك+ من المرجح أن يمددوا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل عندما يجتمع الأعضاء غدا الخميس، مما يدعم الأسعار.

كما واصل المستثمرون مراقبة التوتر في الشرق الأوسط لمعرفة تأثيره على الدول المنتجة للنفط في المنطقة.

وقالت إسرائيل أمس الثلاثاء إنها ستعود إلى الحرب مع حزب الله إذا انهارت الهدنة بينهما، وستشن في هذه الحالة هجمات في عمق لبنان وستستهدف الدولة نفسها. وجاء التعليق غداة أكثر يوم يسقط فيه قتلى منذ أن اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.