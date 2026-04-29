النفط يصعد وسط تقارير عن عزم أمريكا تمديد السيطرة البحرية على إيران

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مواصلة ​موجة الصعود التي بدأتها قبل عدة أيام، ‌وذلك وسط تقارير ​عن أن الولايات المتحدة ستمدد سيطرتها على الموانئ الإيرانية، مما قد يطيل أمد تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، وهو من أهم مناطق الإنتاج.

نقلت وول ستريت جورنال في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عن مسؤولين ⁠أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لحصار مطول على إيران.

وقال التقرير إن ترامب يفضل الاستمرار في الضغط على اقتصاد إيران وصادراتها النفطية من ‌خلال منع الشحن من وإلى موانئها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 52 سنتا بما يعادل 0.47 ‌بالمئة إلى 111.78 دولاراً للبرميل بحلول الساعة ‌0154 بتوقيت جرينتش، في ارتفاع لليوم الثامن على ‌التوالي. ويحل أجل عقود يونيو يوم الخميس، في حين سجلت عقود يوليو الأكثر نشاطا 104.84 ​دولارات، بارتفاع 0.4 ‌بالمئة.

وارتفعت العقود ​الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ⁠الأمريكي تسليم يونيو 57 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 100.50 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.7 بالمئة في الجلسة ​السابقة، ⁠لتسجل زيادة ⁠في سبع من آخر ثماني جلسات.

وقال يانج آن المحلل لدى هايتونج فيوتشرز "ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة كان مدفوعا بحصار ⁠المضيق. وإذا كان ترامب مستعدا لتمديد الحصار، فإن اضطرابات الإمدادات ستتفاقم وتواصل دفع أسعار النفط للزيادة".

ولا يزال إغلاق مضيق هرمز يدفع إلى زيادة السحب من المخزونات العالمية، إذ أفادت مصادر في السوق في وقت ‌متأخر من يوم الثلاثاء بأن بيانات معهد البترول الأمريكي تشير إلى انخفاض ​مخزونات الخام الأمريكية.

وقالت المصادر إن مخزونات الخام انخفضت 1.79 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل. وانخفضت مخزونات البنزين 8.47 ملايين برميل، في حين انخفضت مخزونات ​نواتج التقطير 2.60 ‌مليون برميل.