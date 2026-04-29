البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار الطاقة 24 %

توقع البنك الدولي، أمس، ​أن تقفز أسعار الطاقة 24 % في ‌2026 ​إلى أعلى مستوياتها منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل 4 سنوات، وذلك في حال انتهاء الاضطرابات الحادة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط الشهر المقبل.

وقال البنك الدولي، في أحدث تقرير ⁠عن آفاق أسواق السلع الأولية، إن أسعار تلك السلع قد ترتفع أكثر إذا تصاعدت الأعمال القتالية في المنطقة، واستمرت اضطرابات الإمدادات لفترة أطول من المتوقع.

وأضاف البنك أن السيناريو الأساسي الذي وضعه يفترض أن تعود أحجام الشحن عبر مضيق هرمز تدريجياً إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب بحلول أكتوبر، لكنه قال إن المخاطر «تميل بوضوح» نحو ارتفاع الأسعار.

ويتوقع السيناريو الأساسي للبنك ارتفاعاً 16 % في أسعار ​السلع الأولية إجمالاً في 2026، ​في ضوء القفزة التي ⁠شهدتها أسعار الطاقة والأسمدة وبلوغ أسعار عدد من المعادن الرئيسية مستويات قياسية.