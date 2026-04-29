الأربعاء الحاسم: الفيدرالي أم نتائج الشركات… من يقود الاقتصاد؟





في لحظة تتقاطع فيها السياسة النقدية مع نبض الأسواق، يكتسب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء أهمية استثنائية، ليس فقط لكونه محطة لتحديد مسار أسعار الفائدة، بل لأنه يتزامن مع إعلان نتائج كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية 29 و30 الجاري، مثل: أبل، وأمازون، ومايكروسوفت، وهي شركات تمثل مؤشراً دقيقاً على قوة الطلب العالمي وسلوك المستهلك واتجاهات الاستثمار. هذا التزامن لا يبدو مجرد صدفة زمنية، بل يعكس لحظة نادرة تتلاقى فيها أدوات السياسة النقدية مع مؤشرات الاقتصاد الحقيقي.

وبينما يراقب المستثمرون قرار الفيدرالي لمعرفة اتجاه تكلفة المال والسيولة، فإنهم يتابعون نتائج هذه الشركات لقياس صحة الاقتصاد من الداخل، من خلال الإنفاق الاستهلاكي، ونمو الإعلانات، والاستثمار في التكنولوجيا.

وبذلك، تشكل الـ48 ساعة القادمة اختبار مزدوج: اختبار لقرارات الفائدة من جهة، واختبار لصلابة الاقتصاد العالمي عبر أداء عمالقة التكنولوجيا من جهة أخرى، في مشهد يعكس بوضوح كيف أصبحت الأسواق تتحرك اليوم على إيقاع مزدوج بين السياسة النقدية ونتائج الشركات الكبرى.

الفائدة الأمريكية

الفائدة الأمريكية لم تعد مجرد أداة لضبط التضخم داخل الولايات المتحدة، بل أصبحت، كما تؤكد تقارير المؤسسات الدولية، البوصلة التي توجه الأسواق العالمية، حيث يعاد على أساسها تسعير العملات وتكلفة التمويل وتدفقات الاستثمار.

وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن "تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدى إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية"، محذراً في تحديثاته الأخيرة من أن "الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول يزيد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي".

لغة الفيدرالي

في هذا السياق، لا تتعامل الأسواق مع قرار التثبيت المتوقع باعتباره نهاية دورة التشديد، بل كبداية مرحلة ترقب، خاصة في ظل تسعير الأسواق لاحتمالات متباينة بين خفض قريب أو استمرار التشدد.

غير أن هذا القرار يأتي في بيئة استثنائية تضاعف تعقيداته. فالتوترات المرتبطة بالحرب في إيران وتعثر المفاوضات، وتفاقم مخاطر المرور من مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، تعيد إدخال عنصر "التضخم المستورد" إلى المعادلة بقوة.

وتشير بيانات " إدارة الطاقة الأمريكية" إلى أن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي ينعكس فوراً على أسعار النفط، وهو ما أكده البنك الدولي في تقريره حول أسواق السلع بقوله: "إن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل المحرك الأكبر لموجات التضخم العالمية".

هذا الترابط يعني أن أي صدمة نفطية لا تبقى محصورة في أسواق الطاقة، بل تنتقل تدريجياً إلى تكاليف النقل والإنتاج والغذاء، لتصل في النهاية إلى المستهلك وهو ما يعايشه جميع سكان الكوكب منذ انطلاق الحرب في إيران ويعانون من آثاره.

وهنا يظهر التناقض الأساسي الذي يواجهه الفيدرالي: فارتفاع النفط يدفع نحو تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى إبطاء النمو، ما يستدعي التيسير، وهو ما يعيد إلى الواجهة سيناريو "الركود التضخمي"الذي حذرت منه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "، مشيرة إلى أن البنوك المركزية تواجه مفاضلة صعبة بين احتواء التضخم وتجنب تباطؤ اقتصادي أعمق.

عامل داخلي

وفي موازاة الصدمة الجيوسياسية، يبرز عامل داخلي لا يقل تأثيراً يتمثل في تصاعد المخاطر السياسية، خاصة بعد حادثة إطلاق النار في عشاء ترامب السبت.

ورغم أن مثل هذه الأحداث لا تدخل مباشرة في نماذج تحديد الفائدة، إلا أن أثرها يظهر بوضوح في سلوك الأسواق. فقد أوضحت المؤسسات الدولية أن المخاطر الجيوسياسية أصبحت عاملاً رئيسياً في تقلب الأسواق المالية، مع زيادة الطلب على الأصول الآمنة، وهو ما يتجلى في الاتجاه المتكرر نحو الدولار وسندات الخزانة الأمريكية عند ارتفاع عدم اليقين.

هذه الديناميكية تعني أن العنف السياسي لا يرفع فقط منسوب القلق، بل يخلق نوعاً من التشديد المالي غير المباشر، حيث ترتفع عوائد السندات ويقوى الدولار، ما يزيد من كلفة التمويل حتى دون قرار رسمي من الفيدرالي. وبالتالي، فإن حادثة سياسية أو أمنية يمكن أن تؤدي عملياً إلى نفس أثر رفع الفائدة، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة صناع القرار.

ويتضاعف هذا التعقيد مع اقتراب نهاية ولاية جيروم باول منتصف مايو، وطرح اسم كيفن وارش كمرشح محتمل لخلافته، في ما يشبه "انتخابات غير مباشرة" لقيادة السياسة النقدية. ورغم أن قرار الفائدة يصدر عن لجنة السوق المفتوحة، إلا أن التجارب السابقة تؤكد أن رئيس الفيدرالي يلعب دوراً محورياً في توجيه النقاش وصياغة التوقعات.

المرونة والتشدد

نقلت تقارير دولية نشرتها رويترز عن مسؤولين سابقين أن الرئيس لا يقرر وحده، لكنه يحدد اتجاه النقاش داخل اللجنة، وهو ما يجعل تغيير القيادة عاملاً مؤثراً في نبرة السياسة حتى دون تغيير الآلية المؤسسية. فبينما يمثل باول نهج المرونة والتحرك وفق البيانات، يُنظر إلى وارش كصوت أكثر تشدداً يركز على استقرار الأسعار والانضباط النقدي.

هذا التباين يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين، حيث لا تسعّر الأسواق القرار الحالي فقط، بل المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

ولا يمكن فصل هذا المشهد عن دور شركات التكنولوجيا الكبري في الاقتصاد العالمي، إذ أصبحت نتائج شركات مثل: "ألفا بت، مايكروسوفت، أمازون، أبل " المتوقع إعلانها غداً وبعد غد، مؤشراً حاسماً على قوة الطلب العالمي. فقد أشار بنك التسويات الدولية إلى أن أداء الشركات الكبرى أصبح قناة رئيسية تنتقل من خلالها آثار السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي، ما يعني أن أي تباطؤ في أرباح هذه الشركات قد يعزز توقعات خفض الفائدة، والعكس صحيح.

هذا الترابط يعكس كيف لم تعد السياسة النقدية معزولة، بل أصبحت جزءاً من شبكة معقدة تشمل الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي في آن واحد.

المستهلك الحلقة الأضعف

وفي نهاية هذه السلسلة المتداخلة من العوامل، يتجلى الأثر بوضوح عند المستهلك، الذي يقف بوصفه الحلقة الأضعف والأكثر تعرضاً للضغط. فارتفاع الفائدة يعني عملياً زيادة كلفة بطاقات الائتمان وقروض السيارات والرهون العقارية، بينما يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء والنقل. ومع قوة الدولار، ترتفع تكلفة السلع المستوردة، خاصة في الاقتصادات المرتبطة بالدولار.

وأوضحت منظمة العمل الدولية أن الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض هي الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والفائدة، لأنها لا تستفيد من عوائد الفائدة المرتفعة بقدر ما تتحمل عبء تكاليفها. وبهذا، يجد المستهلك نفسه بين تكلفة تمويل مرتفعة، ومن جهة أخرى أسعار معيشة متصاعدة.

وعلى المستوى العالمي، تمتد هذه الضغوط لتشمل الاقتصادات الناشئة، فقد أشار البنك الدولي أن قوة الدولار تزيد الضغط على العملات المحلية وترفع كلفة الديون الخارجية.

هذه التطورات تترجم عملياً إلى سياسات تقشفية أو زيادات في الأسعار داخل تلك الدول، ما يعمّق الأثر على المستهلك العالمي.

اختبار مركب

في ضوء كل ذلك، يصبح اجتماع غداً الأربعاء اختباراً مركباً لقدرة النظام الاقتصادي على التوازن بين قوى متعارضة: التضخم من جهة، والنمو من جهة أخرى، في ظل صدمات طاقة ومخاطر سياسية وتحولات في القيادة النقدية. لم يعد السؤال ما إذا كانت الفائدة سترتفع أو تنخفض، بل ما إذا كان الاقتصاد العالمي قادراً على التكيف مع بيئة تتداخل فيها الأزمات بحيث يصبح كل قرار نقدي انعكاساً لخريطة أوسع من التوترات.

وفي هذه البيئة، يبقى المستهلك هو المؤشر الأكثر صدقاً على نجاح أو فشل هذه المعادلة، إذ يدفع تكلفة التشدد عندما ترتفع الفائدة، ويدفع تكلفة التيسير عندما ترتفع الأسعار، ليظل في النهاية الحلقة الأكثر وضوحاً والأكثر هشاشة.