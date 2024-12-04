تراجع مبيعات تجار السيارات في ألمانيا

في ظل الأزمة التي تشهدها صناعة السيارات الألمانية، تعاني تجارة السيارات أيضاً من خسائر في المبيعات. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الاثنين، أنه في الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي انخفضت مبيعات التجار بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

وفي المقابل، حققت ورش إصلاح السيارات في ألمانيا زيادة في المبيعات بنسبة 2.5% بعد احتساب متغيرات الأسعار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وجاء في بيان المكتب: «من المرجح أن يكون أحد أسباب زيادة المبيعات في ورش تصليح السيارات وتراجع المبيعات في تجارة السيارات هو الإحجام عن شراء السيارات الجديدة والمستعملة».

علاوة على ذلك، توقفت الدولة عن منح حوافز لشراء السيارات الكهربائية في ديسمبر 2023. وسواء في تجارة السيارات أو في ورش التصليح، ظلت المبيعات من يناير حتى سبتمبر الماضي أقل بقليل من مستواها قبل أزمة كورونا في عام 2019.

وفي الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، تم تسجيل ما يقرب من 2.35 مليون سيارة جديدة في ألمانيا، بتراجع قدره 0.4% على أساس سنوي، وذلك وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء استناداً إلى أرقام من المكتب الاتحادي لشؤون المركبات. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد السيارات المسجلة حديثاً ذات المحركات الكهربائية البحتة بنسبة 26.6% ليصل إلى 312 ألف سيارة.

وانخفضت حصة السيارات الكهربائية البحتة من التسجيلات الجديدة إلى 13.3% في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، مقابل 18% بنفس الفترة من العام الماضي. ووفقاً للإحصاءات، كان 78% من الأسر في ألمانيا تمتلك سيارة على الأقل في 2022. وفي المتوسط، كان هناك 109 سيارات لكل 100 أسرة.