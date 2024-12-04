التضخم في تركيا أعلى من المتوقع وسط احتمال خفض الفائدة

أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن التضخم في تركيا ارتفع عن المتوقع إلى 47.09% على أساس سنوي و2.24% على أساس شهري في نوفمبر، مما قد يقلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية قفزت 5.1% عن الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار معاناة البنك المركزي من التضخم المرتفع منذ سنوات. كما ارتفعت الأسعار المرتبطة بقطاع الصحة 2.69%. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يتراجع معدل التضخم السنوي إلى 46.6% وأن يكون الشهري عند 1.91%، على خلفية أسعار المواد الغذائية والأدوية.

ورغم أن التضخم السنوي في نوفمبر كان أعلى من التوقعات، فإنه وصل إلى أدنى مستوى له منذ منتصف 2023. وفي أكتوبر، بلغ التضخم السنوي 48.58% بينما بلغ المعدل الشهري 2.88%.

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 4150 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي، وظل سعر الفائدة ثابتاً عند 50% منذ مارس.

ويترقب البنك عن كثب التضخم الشهري بينما يتخذ قراره بشأن موعد خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقال هالوك بورومجيكجي، الشريك المؤسس في شركة بورومجيكجي للاستشارات، إنه سيكون من الأكثر ملاءمة تأجيل خفض أسعار الفائدة إلى العام المقبل .