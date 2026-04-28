سامسونج تعتزم إعادة هيكلة قطاع الأجهزة المنزلية

تعتزم شركة «سامسونج إلكترونيكس» إعادة هيكلة قطاع الأجهزة المنزلية لديها عبر نقل بعض خطوط الإنتاج ذات الربحية المنخفضة إلى التعهيد الخارجي، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة في القطاع لم تكشف هويتها.

وقالت المصادر، إن وحدة الأجهزة المنزلية في سامسونج عقدت مؤخراً اجتماعاً تعريفياً للعاملين، عرضت خلاله خطتها المستقبلية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت المصادر أن الخطة تشمل إغلاق خطوط إنتاج غسالات الأطباق وأفران الميكروويف، والتحول إلى الإنتاج عبر جهات خارجية.

وقالت المصادر، إن سامسونج تعتزم إغلاق المصنع في ماليزيا، الذي كان بمثابة قاعدة إنتاج رئيسية للشركة في الخارج منذ عام 1989.

وأضافت المصادر أن الشركة تعتزم التركيز على خطوط إنتاج الأجهزة المنزلية الفاخرة المصممة حسب الطلب «بيسبوك»، وكذلك أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على مستوى العالم.