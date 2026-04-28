اليابان.. الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير

أعلن بنك اليابان المركزي الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.75 % دون تغيير.

جاء قرار لجنة السياسة النقدية في البنك بعد اجتماعها الدوري الذي استمر يومين متفقاً مع توقعات المحللين. وصدر القرار بأغلبية 6 مقابل 3 من أعضاء اللجنة.

من ناحية أخرى أشار البنك المركزي في بيان إلى أن متوسط توقعات أعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً مثل الغذاء والطاقة خلال العام الحالي ارتفع إلى 2.8 % في حين كان المتوسط في يناير الماضي 1.9 % سنوياً.

كما يتوقع أعضاء اللجنة تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الياباني خلال العام الحالي.

في الوقت نفسه شدد أعضاء لجنة السياسة النقدية على ضرورة الانتباه بشدة لارتفاع الأسعار على خلفية التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الخارجية، وتأثيرات ذلك على الاقتصاد في اليابان.