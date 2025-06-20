محافظ بنك انجلترا يشكك في الجنيه الإسترليني الرقمي

شكك أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) في الحاجة لاستخدام المستهلكين للجنيه الإسترليني الرقمي، ليطرح علامات استفهام بشأن ما إذا كانت المملكة المتحدة ستمضي قدما في خططها في هذا الشأن.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيلي قوله اليوم "لم أقتنع بعد بأننا نحتاج لخلق صور جديدة من النقود" للاستفادة من المزايا التكنولوجية في الدفع، مثل العقود الذكية وإجراءات مكافحة الفساد.

وتعتبر هذه التصريحات من أقوى إشارات بيلي إلى أن هناك شكوك كبيرة لدى مسؤولي المملكة المتحدة في المضي قدما في استخدام المستهلكين ما يطلق عليه "بريتكوين". وجاء تصريح بيلي أثناء إلقاء كلمة في مؤتمر في العاصمة الأوكرانية كييف.

ويواجه البنك المركزي البريطاني مجموعة من المخاوف من الشعب والقطاع المصرفي والمشرعين منذ بدأ العمل على تطوير جنيه إسترليني رقمي.