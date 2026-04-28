النفط يواصل الصعود مع تعثر جهود إنهاء الحرب في إيران

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الثلاثاء مع ​تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة ‌وإيران، إذ ​لا يزال مضيق هرمز الحيوي مغلقا بشكل شبه كامل، مما يحول دون وصول المشترين العالميين إلى إمدادات الطاقة القادمة من مناطق الإنتاج المهمة في الشرق الأوسط.

قال مسؤول أمريكي يوم أمس الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راض ⁠عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب.

وكشفت مصادر إيرانية يوم الاثنين أن اقتراح طهران تجنب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين توقف الأعمال القتالية وتسوية النزاعات البحرية.

ومن شأن استياء ترامب من العرض الإيراني وصول الصراع إلى طريق مسدود، إذ تغلق إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ‌الذي كان يمر منه عادة نحو 20 بالمئة ‌من الاستهلاك العالمي للنفط والغاز، وتواصل الولايات المتحدة فرض ‌سيطرتها على عبور السفن ‌القادمة من الموانئ الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 45 سنتا بما يعادل ​0.4 بالمئة إلى ‌108.68 دولارات ​للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش ⁠بعد أن ارتفعت 2.8 بالمئة في الجلسة السابقة، لتسجل أعلى مستوى إغلاق لها منذ السابع من أبريل. وارتفع العقد لليوم ​السابع ⁠على التوالي.

وتقدم خام ⁠غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 58 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 96.96 دولارا بعد أن ارتفع 2.1 بالمئة ⁠في الجلسة السابقة.

وقال فواد رزق زاده محلل الأسواق لدى سيتي إندكس وفوركس دوت كوم في مذكرة "بالنسبة للمتعاملين في النفط، لم يعد الخطاب هو ما يهم، بل التدفق الفعلي للخام عبر ‌مضيق هرمز، وفي الوقت الحالي، لا يزال هذا التدفق محدودا".

وأضاف أنه حتى لو ​تم التوصل إلى حل، فإن تعطل الإنتاج والتحديات اللوجستية تعني أن التعافي قد يستغرق شهورا.

وكشفت بيانات تتبع السفن عن اضطرابات كبيرة في المنطقة، إذ اضطرت ست ناقلات نفط إيرانية ​إلى العودة أدراجها بسبب ‌السيطرة الأمريكية.