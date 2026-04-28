المركزي الياباني يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى ‌بنك ​اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الثلاثاء، لكن ثلاثة أعضاء ⁠من أصل تسعة في مجلس البنك اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض ‌على خلفية القلق من الضغوط التضخمية الناجمة ‌عن الصراع في ‌الشرق الأوسط.

وكما كان ‌متوقعا إلى ‌حد كبير، أبقى البنك ​المركزي على ‌سعر الفائدة ​قصيرة الأجل ⁠دون تغيير عند 0.75 بالمئة ​في ⁠اجتماع استمر يومين ⁠وانتهى يوم الثلاثاء.

وعارض أعضاء المجلس ⁠هاجيمي تاكاتا وناوكي تامورا وجونكو ناكاجاوا القرار ودعوا إلى رفعها لواحد بالمئة.

ومن المتوقع ‌أن يقدم محافظ البنك ​كازو أويدا إفادة إعلامية بشأن القرار الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش.