المركزي الياباني يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الثلاثاء، لكن ثلاثة أعضاء من أصل تسعة في مجلس البنك اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض على خلفية القلق من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
وكما كان متوقعا إلى حد كبير، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 0.75 بالمئة في اجتماع استمر يومين وانتهى يوم الثلاثاء.
وعارض أعضاء المجلس هاجيمي تاكاتا وناوكي تامورا وجونكو ناكاجاوا القرار ودعوا إلى رفعها لواحد بالمئة.
ومن المتوقع أن يقدم محافظ البنك كازو أويدا إفادة إعلامية بشأن القرار الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش.