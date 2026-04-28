الخزانة الأمريكية تعلن نتيجة طرح سندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار





أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها عامين بقيمة 69 مليار دولار، وطرح سندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات العامين 812ر3% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 65ر2 مرة.

وفي الشهر الماضي، باعت وزارة الخزانة سندات مدتها عامين بقيمة 69 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 936ر3% ومعدل التغطية 44ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العامين 60ر2 مرة.

في الوقت نفسه بلغ سعر العائد على السندات أجل 5 سنوات 955ر3% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 33ر2 مرة.

وفي الشهر الماضي، باعت وزارة الخزانة سندات مدتها عامين بقيمة 69 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 980ر3% ومعدل التغطية 29ر2 مرة من قيمة الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة 5 سنوات 35ر2 مرة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غدا الثلاثاء نتيجة الاكتتاب في سندات أجل سبع سنوات بقيمة 44 مليار دولار في ختام أسبوع الطرح.