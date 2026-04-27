«ديب سيك» تقدم خصماً بـ 75% على نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «ديب سيك» الصينية تقديم خصم يصل إلى 75% للمطورين على نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد «V4 Pro»، وذلك حتى الخامس من مايو، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام تقنياتها وتوسيع قاعدة المستخدمين.

كما خفّضت الشركة تكلفة الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقتة عبر واجهات برمجة التطبيقات إلى 10% فقط من السعر الأصلي، وفق ما نشرته على منصة «إكس».

وأطلقت «ديب سيك» نسخة تجريبية من نموذج «V4» يوم الجمعة، والذي تم تطويره ليتوافق مع رقائق «هواوي»، ويأتي بنسختين: «Pro» الأعلى أداءً، و«Flash» الأخف والأقل تكلفة.

وأوضحت الشركة أن نسخة «Pro» تتفوق على العديد من النماذج مفتوحة المصدر في اختبارات المعرفة العالمية، وتأتي في المرتبة الثانية بعد نموذج «جيميناي برو 3.1» من «غوغل».

وأضافت أن نماذج «V4» مناسبة بشكل خاص لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ مهام معقدة تتجاوز قدرات روبوتات الدردشة التقليدية، رغم حاجتها إلى قدرات حوسبة أعلى.