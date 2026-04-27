صناعة الشوكولاتة تحت الضغط.. مناخ قاسٍ وإنتاج يربك الأسواق

تشهد صناعة الشوكولاتة العالمية، المرتبطة بشكل مباشر بإنتاج الكاكاو، مرحلة دقيقة من التحولات الهيكلية في سلاسل الإمداد والتسعير، وذلك في ظل تقلبات حادة في الإنتاج العالمي خلال السنوات الأخيرة، وتغيرات ملحوظة في الطلب والأسواق الاستهلاكية، وفق بيانات حديثة صادرة عن منظمة الكاكاو الدولية (ICCO) وتقارير صناعية عالمية.

وبحسب أحدث التقديرات، فإن حجم الإنتاج العالمي من الكاكاو، وهو المكون الأساسي لصناعة الشوكولاتة، يتراوح خلال موسم 2024–2025 بين 4.7 و4.8 ملايين طن، مع تسجيل تحسن نسبي مقارنة بالانخفاض الحاد الذي شهده الموسم السابق، لكنه لا يزال أقل استقرارا من مستويات ما قبل الأزمة.

من العجز إلى الفائض.. تقلبات حادة في الإنتاج العالمي

تشير البيانات الرسمية إلى أن سوق الكاكاو مرّ خلال موسم 2023/2024 بعجز كبير بلغ نحو 489 ألف طن، نتيجة انخفاض الإنتاج العالمي إلى حوالي 4.36 ملايين طن مقابل طلب أعلى من المتوقع.

لكن مع موسم 2024/2025، بدأت السوق في التحول التدريجي، حيث:

ارتفع الإنتاج العالمي إلى نحو 4.728 ملايين طن

بينما سجلت عمليات طحن الكاكاو (مؤشر الطلب الصناعي على الشوكولاتة) حوالي 4.606 ملايين طن

ما أدى إلى تسجيل فائض عالمي محدود يقدر بنحو 75 ألف طن

ويعكس هذا التحول انتقال السوق من مرحلة العجز إلى مرحلة التوازن الهش، دون الوصول إلى استقرار كامل في الإمدادات.

العوامل المؤثرة في إنتاج الشوكولاتة عالميا

يرتبط إنتاج الشوكولاتة عالميا بشكل مباشر بإنتاج الكاكاو، الذي يتركز بشكل أساسي في دول غرب أفريقيا، وعلى رأسها:

ساحل العاج (أكبر منتج عالمي)

غانا

إضافة إلى إندونيسيا، البرازيل، ونيجيريا

وقد تأثر الإنتاج خلال السنوات الأخيرة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

التغيرات المناخية (أمطار غزيرة وجفاف متكرر)

انتشار أمراض المحاصيل الزراعية

ضعف البنية التحتية الزراعية في بعض الدول المنتجة

تقلبات أسعار السوق العالمية

وفي ساحل العاج، أكبر منتج عالمي، تشير التقديرات إلى أن بعض المواسم شهدت انخفاضا في الإنتاج بنسبة وصلت إلى 40% مقارنة بالمتوسط التاريخي في بعض المناطق الزراعية.

الطلب العالمي.. تباطؤ في الطحن وانخفاض الاستهلاك الصناعي

على جانب الطلب، أظهرت البيانات أن عمليات طحن الكاكاو، وهي المؤشر الأساسي لاستهلاك صناعة الشوكولاتة، شهدت تراجعا في بعض الفترات.

بلغ طحن الكاكاو عالميا حوالي 4.60 ملايين طن في موسم 2024/2025، مقارنة بنحو 4.81 ملايين طن في الموسم السابق، أي انخفاض يقارب 4% إلى 5%.

ويُعزى هذا التراجع إلى:

ارتفاع أسعار المواد الخام

زيادة تكلفة تصنيع الشوكولاتة

انخفاض هوامش أرباح الشركات المصنعة

لجوء بعض الشركات إلى تقليل حجم المنتجات أو رفع أسعارها

استخدام بدائل لزبدة الكاكاو في بعض الصناعات الغذائية

أسعار الشوكولاتة.. ارتفاع تاريخي ثم تصحيح في 2026

شهدت أسعار الكاكاو، وبالتالي الشوكولاتة، ارتفاعا غير مسبوق خلال 2024 و2025، نتيجة نقص المعروض العالمي، قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي مع بداية 2026.

وخلال ذروة الأزمة، وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية في الأسواق العالمية، قبل أن تهبط في بعض الحالات بنحو 40% إلى 50% مع تحسن التوقعات الإنتاجية.

وبحسب بيانات السوق، اقتربت الأسعار في 2026 من مستوى 3000 دولار للطن، وهو ما يعتبر أقرب إلى المعدلات التاريخية قبل أزمة الإمدادات.

لكن محللين يؤكدون أن هذا التراجع لا يعني استقرارا كاملا، بل يمثل تصحيحا سعريا بعد موجة ارتفاع حادة.

خريطة الإنتاج العالمي.. تغير تدريجي في مراكز القوة

في ظل الضغوط التي تواجه غرب أفريقيا، بدأت بعض الدول في تعزيز إنتاجها من الكاكاو، ومنها:

نيجيريا: توسع ملحوظ في الإنتاج مستفيدة من فجوة السوق

إندونيسيا: تطوير أنظمة زراعية أكثر استدامة

البرازيل: الاستثمار في نماذج الزراعة المختلطة (Agroforestry)

كما تتجه الصناعة عالميا نحو:

تحسين الإنتاجية الزراعية

تحديث مزارع الكاكاو القديمة

تعزيز الاستدامة البيئية

تتبع سلاسل التوريد

تحديات هيكلية تهدد الاستقرار المستقبلي

رغم التحسن النسبي في الإنتاج، لا تزال صناعة الشوكولاتة تواجه تحديات طويلة الأمد، أبرزها:

قدم أشجار الكاكاو وانخفاض إنتاجيتها

نقص الاستثمارات الزراعية

ضعف دخول المزارعين في بعض الدول المنتجة

تأثيرات التغير المناخي غير القابلة للتنبؤ

تقلب أسعار العملات والسياسات التجارية

هذه العوامل تجعل السوق عرضة لموجات متكررة من العجز أو الفائض خلال السنوات المقبلة.

تشير البيانات العالمية إلى أن صناعة الشوكولاتة تمر بمرحلة انتقالية مهمة، حيث:

يتراوح الإنتاج العالمي من الكاكاو بين 4.6 و4.8 ملايين طن سنويا

السوق انتقل من عجز حاد إلى فائض محدود

الطلب يشهد تباطؤا نسبيا بسبب ارتفاع الأسعار

الأسعار بدأت في التراجع بعد قفزات تاريخية

لكن الاستقرار الكامل لا يزال غير مضمون

وفي المجمل، فإن سوق الشوكولاتة العالمي لم يعد سوقا مستقرا كما كان في السابق، بل أصبح قطاعا شديد الحساسية للتغيرات المناخية والاقتصادية، ما يجعله أحد أكثر أسواق السلع الزراعية تقلبا في العالم خلال 2026.