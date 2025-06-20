تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال مايو

تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى هذا العام، في مؤشر على أن الاقتصاد البريطاني قد يعاني من مشكلات خلال الربع الثاني.

وذكر مكتب الاحصاء البريطاني اليوم الجمعة أن حجم السلع التي بيعت خلال منصات التسوق الإلكتروني والمتاجر انخفض بنسبة 7ر2%، بعد تحقيق زيادة خلال أربعة شهور متتالية.

وتمثل هذه النسبة أكبر تراجع في مبيعات التجزئة منذ ديسمبر 2023، وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 5ر0%.

وفي حين أن مبيعات التجزئة سجلت في الربع الأول من العام أفضل أداء لها منذ عام 2021، فقد تعثرت المبيعات التي كانت مدفوعة بتحسن الطقس وزيادة الأجور الحقيقية بشكل مفاجئ.

وفي الوقت الذي ارتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 7ر0% في الربع الأول، فقد انكمش الاقتصاد في أبريل، ويتوقع الخبراء تباطؤا اقتصاديا كبيرا خلال الربع الثاني من العام.

وتراجعت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 5% مع تراجع أداء تجارة التجزئة بشكل عام، وانخفضت مبيعات السلع المنزلية بنسبة 5ر2%، فيما تراجعت مبيعات الملابس والأحذية بنسبة 8ر1%.