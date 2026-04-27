الفلبين: أمريكا مددت إعفاء يتيح لنا استيراد النفط الروسي

ذكرت وزارة الطاقة الفلبينية ‌اليوم ​الاثنين أن الولايات المتحدة وافقت على طلبها بتمديد الإعفاء الممنوح لها لشراء النفط والمنتجات ⁠النفطية الروسية.

وقال أليساندرو ساليس وكيل وزارة الطاقة إن الإعفاء يشمل الفترة ‌من 17 أبريل نيسان إلى 16 ‌مايو أيار 2026.

وأوضحت شارون ‌جارين وزيرة الطاقة ‌الفلبينية أن ‌البلاد لديها احتياطيات من الوقود تكفي ​54 يوما.

وأصدرت ‌الولايات ​المتحدة في ⁠مارس آذار إعفاء لمدة 30 يوما لاستيراد ​النفط ⁠والمنتجات النفطية ⁠الروسية، والذي انتهى في 11 أبريل نيسان.

وقالت ⁠جارين أيضا إن وقف البلاد المؤقت لمشاريع الفحم الجديدة سيظل ساريا رغم دعوات مختلف ‌المجموعات التجارية لرفع الحظر بسبب مخاطر ​أمن الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.