هل تختفي الشوكولاتة من العالم قريباً؟

تشهد صناعة الكاكاو العالمية تحذيرات متزايدة بشأن مستقبل إنتاج الشوكولاتة، في ظل تراجع المحاصيل، وارتفاع الأسعار بشكل قياسي خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تأثيرات مباشرة للتغير المناخي على الدول المنتجة الرئيسية، ما يثير مخاوف من تحوّل الشوكولاتة إلى سلعة نادرة خلال العقود المقبلة.

وبحسب تقارير صناعية وتحليلات سوقية، فإن الكاكاو، المادة الأساسية في صناعة الشوكولاتة، بات في قلب أزمة متعددة الأبعاد، تجمع بين اضطرابات مناخية، وتقلّب اقتصادي حاد، وتحديات في سلاسل الإنتاج العالمية، مع تساؤلات متزايدة حول استدامة الإمدادات حتى عام 2050.

مناخ هش يهدد الإنتاج العالمي

تعتمد شجرة الكاكاو على ظروف مناخية دقيقة للنمو، حيث تزدهر في المناطق الاستوائية القريبة من خط الاستواء، ضمن درجات حرارة مستقرة، ورطوبة عالية، وأمطار منتظمة، إلا أن هذا التوازن البيئي بدأ يتأثر بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار.

وتشير بيانات إلى أن أكثر من 60% من إنتاج الكاكاو العالمي يأتي من أربع دول في غرب إفريقيا هي: ساحل العاج، غانا، نيجيريا، والكاميرون، وهي مناطق تواجه حالياً فترات جفاف أطول وارتفاعاً في درجات الحرارة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج في بعض المواسم.

وخلال عام 2024، الذي وُصف بأنه الأكثر حرارة في التاريخ الحديث، سجلت الأسواق انخفاضاً في الإنتاج العالمي للكاكاو، تزامناً مع ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ما انعكس مباشرة على أسعار الشوكولاتة في الأسواق العالمية.

قفزة سعرية ثم انهيار حاد

شهدت الأسواق تقلبات حادة في أسعار الكاكاو، حيث ارتفع سعر الطن من متوسط 2,500 دولار إلى أكثر من 11,000 دولار خلال ذروة عام 2024، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى نحو 3,000 دولار للطن، أي بانخفاض يقارب 70% من أعلى مستوى له.

هذا التذبذب الحاد أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في القطاع، حيث تراجع اهتمام المستثمرين بمشاريع التوسع الزراعي، خصوصاً في البرازيل، بعد أن كانت تشهد موجة توسع مدفوعة بارتفاع الأسعار.

وأفاد مزارعون ومحللون اقتصاديون لوكالات دولية أن ما يصل إلى نصف مشاريع زراعة الكاكاو على نطاق واسع قد يتم إلغاؤها أو تأجيلها، نتيجة انخفاض العائدات وتراجع الحوافز الاستثمارية.

وفي المقابل، سجلت دول أخرى مثل الإكوادور تعافياً نسبياً في الإنتاج، ما زاد من الضغوط التنافسية على المنتجين في أمريكا اللاتينية، وفي مقدمتها البرازيل.

احتجاجات في البرازيل وتوتر في السوق

انعكست الأزمة أيضاً داخل البرازيل، حيث نظم مزارعون احتجاجات في ولاية باهيا، شملت إغلاق طريق رئيسي يؤدي إلى ميناء إلهيوس، اعتراضاً على استيراد الكاكاو من دول غرب إفريقيا.

وجاءت هذه التحركات في ظل مخاوف من فقدان التوازن في السوق المحلية، خصوصاً مع تراجع الأسعار العالمية، ما دفع الحكومة البرازيلية إلى تعليق استيراد الكاكاو من ساحل العاج، في محاولة لتهدئة التوتر داخل القطاع الزراعي.

تهديد طويل الأمد حتى عام 2050

على المدى الطويل، يحذر خبراء المناخ من أن التغيرات البيئية قد تعيد رسم خريطة إنتاج الكاكاو عالمياً.

وتشير دراسة صادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة (NOAA) إلى احتمال ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الإنتاج الرئيسية بمعدل يصل إلى 2.1 درجة مئوية بحلول عام 2050.

كما تتوقع الدراسة تقلص المساحات الصالحة لزراعة الكاكاو بشكل كبير، نتيجة زيادة معدلات التبخر وغياب التوازن بين الحرارة والأمطار، خصوصاً في غرب إفريقيا، ما يهدد استمرارية بعض مناطق الإنتاج التقليدية.

حلول زراعية وعلمية قيد التطوير

في مواجهة هذه التحديات، تتجه بعض الدول إلى حلول بديلة، من بينها نقل زراعة الكاكاو إلى مناطق مرتفعة أكثر برودة، حيث تتوفر ظروف مناخية أكثر ملاءمة.

كما يجري العمل على تطوير سلالات من أشجار الكاكاو أكثر مقاومة للحرارة والجفاف باستخدام تقنيات التعديل الوراثي، بهدف تعزيز قدرة المحاصيل على التكيف مع التغيرات المناخية.

وفي البرازيل، يجري التركيز على نظام زراعي يعرف باسم "كابروكا"، يقوم على زراعة الكاكاو تحت ظلال الأشجار الطبيعية داخل الغابات الاستوائية، بما يساعد على تقليل أثر الحرارة المباشرة وتحسين استدامة الإنتاج.

مستقبل غامض لصناعة الشوكولاتة

بين تقلبات الأسعار، وتراجع الاستثمارات، وتزايد الضغوط المناخية، تواجه صناعة الشوكولاتة واحدة من أكثر مراحلها حساسية منذ عقود.

ويؤكد خبراء أن مستقبل الكاكاو سيعتمد على قدرة الدول المنتجة والأسواق العالمية على التكيف مع واقع مناخي واقتصادي جديد، قد يعيد تشكيل واحدة من أكثر السلع استهلاكاً وانتشاراً في العالم.