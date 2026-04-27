النفط يرتفع مع تعثر محادثات السلام بين أمريكا وإيران

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين، إذ ​ارتفعت بنسبة تقارب 2 بالمئة في ظل تعثر محادثات السلام ‌بين ​الولايات المتحدة وإيران، في حين ظل مرور الشحنات عبر مضيق هرمز محدودا، الأمر الذي يبقى إمدادات النفط العالمية قليلة.

وبحلول الساعة 23.46 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.16 دولار، أو 2.05 بالمئة إلى 107.49 دولارات للبرميل ⁠وهو أعلى مستوى منذ السابع من أبريل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96.17 دولارا للبرميل، بارتفاع 1.77 دولار، أو 1.88 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت وخام ‌غرب تكساس الوسيط بنحو 17 بالمئة و13 بالمئة على التوالي، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ بدء الحرب.

تراجعت الآمال في إحياء جهود ‌السلام في مطلع الأسبوع عندما ألغى الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب رحلة مقررة لمبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى ‌إسلام اباد، حتى مع ‌وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في ​آي.جي. في مذكرة "تضع ‌هذه الخطوة الكرة ​في ملعب إيران بشكل مباشر، ⁠والوقت يمر الآن بسرعة"، مضيفا أن طهران قد تضطر إلى وقف الإنتاج في حقولها النفطية القديمة عندما تنفد سعة التخزين ​لديها.

أغلقت طهران ⁠المضيق إلى ⁠حد كبير، في حين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية.

وظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز محدودة، حيث أظهرت بيانات من شركة ⁠كبلر أن ناقلة واحدة فقط من ناقلات المنتجات النفطية عبرت المضيق أمس الأحد.

ورفعت جولدمان ساكس توقعاتها لأسعار النفط للربع الرابع إلى 90 دولارا للبرميل لخام برنت و83 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط، مشيرة إلى انخفاض الإنتاج من ‌الشرق الأوسط. وقال محللو جولدمان ساكس برئاسة دان سترويفن في مذكرة صدرت ​في 26 أبريل نيسان "المخاطر الاقتصادية أكبر مما تشير إليه توقعاتنا الأساسية للنفط الخام وحدها، وذلك بسبب المخاطر الصعودية الصافية لأسعار النفط، وارتفاع أسعار المنتجات المكررة على نحو غير معتاد ومخاطر نقص ​المنتجات، والحجم غير المسبوق ‌للصدمة".