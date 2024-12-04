محكمة أمريكية ترفض حصول ماسك على 56 مليار دولار

أيدت إحدى المحاكم الأمريكية، قرارها برفض أحقية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا في الحصول على حزمة مكافآت وتعويضات من الشركة بقيمة 56 مليار دولار رغم موافقة أغلبية مساهمي الشركة على هذه الحزمة.

أيد الحكم الجديد الصادر من المحكمة في ولاية ديلاور الأمريكية حكماً سابقاً صدر في يناير الماضي يقضي بعدم أحقية ماسك في هذه الأموال، على أساس أنه مارس نفوذاً كبيراً سرياً أثناء مناقشة خطة المكافآت الخاصة بالشركة عام 2018، وهو ما يشكك في نزاهة عملية إصدار القرار.

ووفقاً لسعر سهم تسلا في نهاية تعاملات، الاثنين، تقدر القيمة السوقية لحزمة المكافآت والتعويضات التي تأخذ صورة أسهم بنحو 100 مليار دولار.

كما قضت القاضية كاثلين ماكورميك في محكمة ديلاور الاستشارية وهي أعلى محكمة اقتصادية في الولاية بحق المدعين في 345 مليون دولار في صورة رسوم. وطالب المدعون برسوم تبلغ 5.6 مليارات دولار على أساس نسبة مئوية من الأموال التي سيحصل عليها ماسك وفقاً للخطة المطعون عليها.

وقالت القاضية ماكروميك في حكمها الصادر في 103 صفحات «في قضية تتعلق بتعويض ضخم، فإن هذا طلب شجاع»، مضيفة إنه يمكن للمدعين الحصول على مبلغ 345 مليون دولار نقداً أو في صورة أسهم في شركة تسلا. وفي يناير الماضي قضت ماكروميك بأن ماسك كعضو في مجلس المديرين، مارس نفوذاً كبيراً أثناء المفاوضات بشأن حزمة المكافآت السخية.