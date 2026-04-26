حريق ضخم في مصنع بلاستيك شمال الهند

اندلع حريق هائل، الأحد، في مصنع ومستودع للبلاستيك بمنطقة باجيرا في مدينة جوروجرام بولاية هاريانا شمال الهند، ما أدى إلى امتداد النيران إلى وحدات مجاورة وإخلاء المناطق المحيطة.

وذكرت السلطات أن الحريق اندلع نحو الساعة الخامسة صباحاً، حيث حاول العمال السيطرة عليه في بدايته قبل إبلاغ فرق الإطفاء والشرطة مع اتساع رقعة النيران.

ودفعت الجهات المختصة بست سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق بعد جهود استمرت نحو أربع ساعات، دون الإبلاغ عن خسائر بشرية.

وفي سياق منفصل، أكدت شركة «هندوستان بتروليم كورب» أن وحدات مصفاتها الجديدة في ولاية راجستان والتي تبلغ طاقتها 180 ألف برميل يومياً لم تتعرض لأضرار إنشائية جراء حريق سابق في وحدة تقطير النفط الخام.