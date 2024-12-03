13.5 مليار دولار إنفاق الأمريكيين في يوم «اثنين الإنترنت»



توقعت شركة «أدوبي» أن المتسوقين الأمريكيين أنفقوا نحو 13.5 مليار دولار عبر الإنترنت أول من أمس، خلال يوم «اثنين الإنترنت»، متجاوزين قليلاً التوقعات الأولية للشركة البالغة 13.2 مليار دولار، بحسب موقع «بلومبرج».

وأرجعت «أدوبي» الأداء القوي في يوم «اثنين الإنترنت» إلى المتسوقين الذين ينتظرون أكبر الخصومات ويستخدمون قروض اشتري الآن وادفع لاحقاً للإسراف في شراء سلع باهظة الثمن.

واختتم يوم الاثنين الرقمي أسبوع تسوق حافل بدأ بالخصومات التي تقدمها مختلف الشركات بدءاً من يوم عيد الشكر، ويمتد خمسة أيام، ليختتم بتخفيضات بيوم «اثنين الإنترنت». ويتوقع أن يصل الإنفاق خلال هذه الأيام الخمسة إلى 40.6 مليار دولار، بزيادة 7% عن العام السابق، وفقاً لتوقعت أدوبي.

وقال فيفيك بانديا، محلل رئيسي لدى شركة «أدوبي» إنه «رغم الخصومات التنافسية المبكرة التي دفعت الإنفاق القياسي خلال عيد الشكر والجمعة السوداء، لا يزال العديد من المستهلكين يعتبرون يوم «اثنين الإنترنت» أفضل يوم للحصول على أفضل الصفقات في الموسم. لقد بدأ اليوم بقوة، ومع توقع زيادة الإنفاق في ساعات المساء، توقعت أدوبي أن يحتفظ يوم «اثنين الإنترنت» بمكانته كأكبر يوم للتجارة الإلكترونية في العام».

يجني تجار التجزئة كثيراً من مبيعاتهم وأرباحهم خلال موسم التسوق في العطلات. ويراقب المحللون النتائج عن كثب لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة المنخفضة وتباطؤ التضخم قد دفعت المستهلكين الحساسين للأسعار إلى زيادة إنفاقهم.

وفقدت أيام ترويج رئيسية مكانتها مثل «الجمعة السوداء» إلا أن تجار التجزئة غالباً ما يحتفظون بأفضل الصفقات لتلك الأيام، حيث يتوقعها المتسوقون.

تضمنت الفئات الساخنة هذا العام الألعاب والمجوهرات والملابس والسلع الرياضية والعناية الشخصية والأجهزة والإلكترونيات، وفقاً لشركة «أدوبي»، التي تتبع تريليون زيارة لمواقع البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة والإنفاق على 100 مليون منتج في 18 فئة من المنتجات.

من المقرر أن يصل إجمالي المبيعات عبر الإنترنت لشهري نوفمبر وديسمبر مجتمعين إلى 240 مليار دولار، بزيادة 8.4% عن العام الماضي، وفقاً للشركة.