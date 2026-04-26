حين يصبح البرد كنزاً.. موسم الهجرة إلى الشمال

في تطور لافت يعكس التحولات العميقة في بنية الاقتصاد الرقمي، تحوّل البرد القارس في المناطق القطبية من عائق تقني إلى ميزة استراتيجية تُقدّر بمليارات الدولارات، مع تسارع توجه شركات التكنولوجيا العالمية نحو إنشاء مراكز بيانات في القطب الشمالي، مستفيدة من الظروف المناخية والطاقة النظيفة لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة والاستدامة.

ووفق تقارير صادرة في عام 2024 عن مؤسسات دولية، من بينها الوكالة الدولية للطاقة، وتحليلات نشرتها منصات مثل The Economist وArctic Today، يشهد شمال أوروبا – لا سيما آيسلندا والنرويج والسويد وفنلندا – توسعا ملحوظا في استثمارات مراكز البيانات، في إطار تحول هيكلي مدفوع بعوامل تقنية واقتصادية متشابكة.

التبريد الطبيعي يقلص التكاليف بشكل جذري

تشير الدراسات إلى أن ما بين 30% و55% من إجمالي استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التقليدية يُخصص لأنظمة التبريد، نتيجة الحرارة المرتفعة التي تولدها الخوادم.

إلا أن المناطق الباردة تتيح استخدام ما يُعرف بـ"التبريد الحر"، الذي يعتمد على الهواء الخارجي لتبريد المعدات، ما يقلل الاعتماد على أنظمة التكييف الصناعية ويخفض استهلاك الطاقة إلى النصف تقريبا في بعض الحالات.

ويمثل هذا التحول عاملا حاسما في قطاع تُعد فيه الكفاءة الطاقية عنصرا رئيسيا في تحديد التكاليف التشغيلية.

طاقة متجددة تدعم الاستدامة

إلى جانب المناخ، توفر دول مثل آيسلندا مزيجا فريدا من مصادر الطاقة المتجددة، حيث تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية والحرارية الأرضية، ما يسمح بتشغيل مراكز البيانات بانبعاثات كربونية منخفضة.

ويكتسب هذا الأمر أهمية متزايدة في ظل الضغوط البيئية والتنظيمية التي تواجهها شركات التكنولوجيا عالميا.

وقد بدأت دول الشمال الأوروبي الأخرى في تبني هذا النموذج، مستفيدة من بنيتها التحتية الطاقية القائمة على مصادر نظيفة.

منطقة نائية تتحول إلى مركز رقمي عالمي

رغم أن المناطق القريبة من الدائرة القطبية الشمالية كانت تُعتبر سابقا غير ملائمة للبنية التحتية الكبرى بسبب عزلتها الجغرافية، فإن التطورات في شبكات الاتصال، خاصة الكابلات البحرية عالية السعة، ساهمت في ربطها بالمراكز الرقمية في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وبذلك، تحولت هذه المناطق من هامش جغرافي إلى محور تنافسي يجذب شركات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة، التي تحتاج إلى قدرات حوسبة عالية واستهلاك طاقة كبير.

نمو متسارع يضغط على استهلاك الطاقة عالميا

تُظهر تقديرات الوكالة الدولية للطاقة أن مراكز البيانات تستهلك حاليا ما بين 1% و2% من إجمالي الكهرباء عالميا، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في ظل التوسع المستمر في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبث الرقمي والحوسبة السحابية.

وفي هذا السياق، تبرز المناطق الباردة كحل عملي لتقليل التكاليف والانبعاثات في آن واحد.

تحديات قائمة لكنها آخذة في التراجع

ورغم المزايا، لا تزال هناك تحديات تتعلق ببعد هذه المناطق عن مراكز الطلب، والحاجة إلى بنية اتصالات قوية، فضلا عن التكاليف اللوجستية الأولية، إلا أن هذه العقبات تتضاءل تدريجيا مع التقدم التكنولوجي والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية العالمية.

ضغط بيئي وسياسات داعمة

تسهم الضغوط التنظيمية والبيئية في تسريع التحول نحو هذا النموذج، حيث تسعى الشركات إلى تقليل بصمتها الكربونية وتحقيق أهداف الاستدامة، كما تقدم الحكومات في دول الشمال الأوروبي حوافز للاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، ما يعزز جاذبية هذه المناطق.

إعادة تشكيل خريطة الإنترنت

تكشف هذه التحولات عن تغير جذري في فلسفة بناء البنية التحتية الرقمية، إذ لم يعد القرب الجغرافي من المدن الكبرى العامل الحاسم، بل أصبحت الكفاءة الطاقية والاستدامة والتكلفة عناصر رئيسية في اتخاذ القرار.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى إعادة رسم خريطة الإنترنت العالمي، مع انتقال جزء متزايد من مراكز البيانات إلى مناطق كانت تُعد حتى وقت قريب خارج الحسابات الاستراتيجية، في خطوة تعكس طبيعة التحول المتسارع في الاقتصاد الرقمي العالمي.