مؤشر «داكس» الألماني للأسهم يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى

تجاوز مؤشر "داكس" الألماني للأسهم 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد ارتفاعه بنسبة 35ر0% ليصل إلى 20 ألفا و3 نقاط في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء. ويعني هذا أن مؤشر داكس ارتفع الآن بنحو 3 آلاف نقطة على مدار عام 2024، بعد أن تجاوز 17 ألف نقطة في ديسمبر عام 2023.

وساعدت آمال المستثمرين في استمرار انخفاض أسعار الفائدة في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في دفع مؤشر داكس إلى الارتفاع لعدة أشهر. وفي ضوء الانخفاض الكبير الأخير في التضخم،

راهن المستثمرون على أن البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفضان أسعار الفائدة الرئيسية بشكل أكبر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الراكد، وخاصة في ألمانيا.

ويعد احتمال انخفاض أسعار الفائدة خبرا سارا لمستثمري الأسهم، حيث أصبحت الأسهم أكثر جاذبية مرة أخرى مقارنة بالأوراق المالية ذات الفائدة الثابتة مثل السندات.

كما أصبحت القروض أرخص، وبالتالي يمكن للشركات تمويل نفسها بسهولة أكبر، وأصبحت الاستثمارات أكثر يُسرا.