هبوط مؤشرات الأسهم الروسية بعد صعود طفيف في بداية التداولات

تراجعت الأسهم الروسية إلى المنطقة الحمراء، وفقدت مكاسبها الطفيفة التي حققتها في بداية تداولات بورصة موسكو اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بصورة طفيفة بنسبة 08ر0 % ليصل إلى 87ر2588 نقطة،

كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 08ر0 % ليصل إلى 94ر760 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت موسكو (07:20 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 64ر0 % ليصل إلى 3ر2570 نقطة،

كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 64ر0 % ليصل إلى 49ر755 نقطة. من ناحية أخرى، تراجع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 4ر2 كوبيك ليصل إلى 584ر14 روبل.