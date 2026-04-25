صناعة السيارات الألمانية تحت الضغط.. تحذيرات من نزيف الوظائف وتراجع التنافسية



حذّر اتحاد صناعة السيارات الألماني «في دي إيه»، من تصاعد خطر فقدان وظائف داخلية في ألمانيا، في ظل تراجع تنافسية القطاع الصناعي، وتزايد اتجاه الشركات إلى نقل أنشطتها خارج البلاد.

وقالت رئيسة الاتحاد، هيلديغارد مولر، خلال مشاركتها في معرض «أوتو تشاينا 2026» في بكين، إن المؤشرات الحالية تعكس اتساع نطاق نقل الوظائف إلى الخارج، مشيرة إلى أن «المعنويات في ألمانيا قد تبدو ضعيفة، لكن الواقع الاقتصادي أكثر سوءاً»، في إشارة إلى عمق التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

وانتقدت مولر بطء الاستجابة الحكومية، ووصفت الوضع بأنه «مأساوي»، خاصة بالنسبة لشركات توريد مكونات السيارات، مؤكدة أن الأزمة لا تتعلق بشركات منفردة، بل تمس آلاف الوظائف، واستقرار مناطق صناعية بكاملها.

ودعت إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة، تشمل خفض تكاليف الطاقة، وتقليص الأعباء الضريبية، وتخفيف البيروقراطية، وخفض تكاليف العمل، بهدف الحفاظ على موقع ألمانيا كقاعدة إنتاجية رئيسة في أوروبا.

وأشارت مولر، استناداً إلى استطلاع حديث، إلى أن 72 % من شركات التوريد تخطط لتأجيل استثماراتها في ألمانيا، فيما يعتزم 28 % نقل استثماراتها إلى الخارج، و19 % إلغاؤها، و25 % تأجيلها، ما يعكس اتجاهاً متصاعداً لإعادة توجيه رؤوس الأموال خارج السوق الألماني.

وفي السياق ذاته، دعت مولر إلى تحديث الأطر التنظيمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والقيادة الذاتية، خصوصاً في ظل المنافسة المتنامية مع الصين.

من جانبه، أشار رالف براندشتيتر رئيس شركة فولكس فاجن في الصين، إلى أن النظام الصناعي الصيني في مجال المركبات الكهربائية الذكية، بات يتمتع بتفوق واضح من حيث الابتكار وسرعة التطوير، متوقعاً اشتداد المنافسة العالمية في هذا القطاع.

وأوضح أن فقدان موطئ قدم في السوق الصيني، الذي يُعد الأكبر عالمياً في قطاع السيارات، قد ينعكس سلباً على القدرة التنافسية للشركات على المستوى الدولي، مؤكداً أن فولكس فاجن تسعى إلى الاستفادة من ديناميكية هذا السوق، للحفاظ على موقعها العالمي.

وأضاف أن الشركة تعتزم توسيع استراتيجيتها المستقبلية، عبر تصدير السيارات المطورة في الصين إلى أسواق الجنوب العالمي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في أسواق أقل تشبعاً، كانت تمثيلها فيها محدوداً سابقاً.