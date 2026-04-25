واشنطن تطلق حملة دبلوماسية ضد «استنساخ وتقطير» نماذج الذكاء الاصطناعي

كشفت برقية دبلوماسية أمريكية اطلعت عليها وكالة «رويترز» أن وزارة الخارجية الأمريكية أطلقت حملة عالمية لتحذير الحلفاء مما تصفه بمحاولات متزايدة لشركات صينية، من بينها «ديب سيك» ​الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لنسخ نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية والاستفادة منها في تطوير تقنيات منافسة.

ووفقاً للبرقية، التي وُجّهت إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية حول العالم وتحمل تاريخ يوم الجمعة، طُلب من الدبلوماسيين إثارة مخاوف مع الحكومات الأجنبية بشأن ما وصفته بـ«استنساخ الخصوم لنماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية وتقطيرها».

وقالت البرقية: «تم إرسال طلب رسمي ورسالة احتجاجية على نحو منفصل إلى بكين لإثارة الموضوع مع ⁠الصين».

والتقطير هو عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغرى باستخدام مخرجات نماذج أكبر وأكثر تكلفة، في إطار مساعٍ هدفها خفض تكاليف تدريب أداة ذكاء اصطناعي جديدة وقوية.

ووجّه البيت الأبيض اتهامات مماثلة الأسبوع الماضي، لكن لم ترد تقارير من قبل عن هذه الرسالة الدبلوماسية. ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب للتعليق.

وذكرت «رويترز» في فبراير أن «أوبن إيه.آي» حذرت المشرعين الأمريكيين من أن «ديب سيك» تستهدف الشركة المطورة لروبوت الدردشة تشات جي.بي.تي وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في البلاد لتقليد النماذج واستخدامها في تدريب نماذجها الخاصة.

من ناحيتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن، أمس، مرة أخرى: إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وذكرت في بيان لـ«رويترز»: «الادعاءات بأن كيانات صينية تسرق الملكية الفكرية الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي لا أساس لها من الصحة، وهي هجمات متعمدة ​على تنمية الصين وتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي».

وبعد أن ​طرحت «ديب سيك» نموذجاً للذكاء الاصطناعي ⁠منخفض التكلفة أبهر العالم العام الماضي، كشفت أمس عن نسخة تجريبية من نموذج جديد طال انتظاره اسمه (في4)، تم تكييفه لتقنية رقائق هواوي، ما يبرز استقلالية الصين المتزايدة في هذا ​القطاع.

ولم ترد «ديب ⁠سيك» بعد على طلب ⁠للتعليق. وقالت سابقاً إن نموذجها (في3) استخدم بيانات جمعت بصورة طبيعية عبر تصفح شبكة الإنترنت، وإنها لم تستخدم عن قصد بيانات تم توليدها بواسطة «أوبن إيه.آي».

وحظرت العديد من الحكومات ⁠الغربية وبعض الحكومات الآسيوية على مؤسساتها ومسؤوليها استخدام «ديب سيك»، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات، ومع ذلك تظل نماذج «ديب سيك» باستمرار من بين الأكثر استخداماً على المنصات الدولية التي تتيح استخدام نماذج مفتوحة المصدر.

وذكرت برقية وزارة الخارجية أن الغرض منها هو «التحذير من مخاطر استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المستمدة من النماذج الأمريكية ذات حقوق الملكية الفكرية المسجلة، وإرساء الأساس لمتابعة وتواصل محتملين من قبل الحكومة الأمريكية».

وأتت البرقية كذلك على ذكر شركتي مونشوت إيه.آي ​ومينيماكس الصينيتين للذكاء الاصطناعي، ولم ترد أي منهما حتى الآن على طلبات للتعليق.

وتأتي اتهامات البيت الأبيض والبرقية قبل أسابيع قليلة من لقاء مزمع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين. وقد تثير هذه الاتهامات التوتر في حرب تكنولوجية قائمة منذ ​وقت طويل بين القوتين العظميين المتنافستين.