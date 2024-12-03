التضخم السنوي في تركيا يسجل 47.1% في نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض بأقل من المتوقع إلى 47.09 بالمئة في نوفمبر، فيما جاء الشهري أعلى من المتوقع عند 2.24 بالمئة.

وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجل في أكتوبر تشرين الأول 48.58 بالمئة فيما كان الشهري عند 2.88 بالمئة.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يتراجع معدل التضخم السنوي إلى 46.6 بالمئة وأن يكون الشهري عند 1.91 بالمئة، على خلفية أسعار المواد الغذائية والأدوية.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 0.66 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر تشرين الثاني و29.47 بالمئة على أساس سنوي.